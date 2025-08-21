Un foyer de cet insecte nuisible identifié à Genève

Le scarabée japonais (Popillia japonica) sévit dans plusieurs régions de Suisse. Image: DPA

Genève a détecté un foyer de scarabée japonais. Une dizaine d’insectes déclenchent un plan cantonal pour limiter leur propagation.



Après d'autres cantons en Suisse, Genève est à présent lui aussi touché par un foyer de scarabée japonais. Une dizaine de ces coléoptères ont été détectés dans un secteur de la rive gauche. Le canton active un plan de mesures obligatoires pour freiner son implantation.

Le secteur se situe à cheval entre les communes de Corsier, Meinier et Collonge-Bellerive, a annoncé jeudi le Département du territoire (DT), qui rappelle que cet insecte exotique provoque d'importants dégâts aux cultures et aux végétaux en général. Il se trouve à la Pallanterie, a précisé Jérémy Rossi, adjoint scientifique au service de l'agronomie.

Ce premier foyer restreint a été identifié grâce aux mesures de piégeage étendues menées par le canton à la suite des captures isolées en juillet dans un piège de la zone Arve-Lac.

«Quand nous avons atteint une dizaine d'individus, un nombre suffisant pour créer une nouvelle population, nous avons sollicité la Confédération pour reconnaître la présence d'un foyer et ainsi avoir une base légale» Jérémy Rossi, adjoint scientifique

au service de l'agronomie

Conformément aux dispositions prévues par la Confédération, le canton a défini deux périmètres de lutte. Dans la zone dite rouge, qui couvre un rayon d'un kilomètre autour du foyer, il est interdit d'arroser les pelouses jusqu'au 30 septembre, afin d'éviter le développement de larves qui vivent dans le sol, et de déplacer des déchets verts vers l'extérieur de la zone.

Des mesures de prévention obligatoires sont prises dans la zone bleue, qui se situe dans un rayon de cinq kilomètres autour de la zone rouge et couvre ainsi la rive gauche entre Cologny et Hermance. Tout déchet vert ne doit pas être déplacé vers l'extérieur de ce périmètre jusqu'à fin septembre. D'autres interdictions sont valables toute l'année dans les deux zones. La population recevra une information détaillée.

Ce n'est qu'en juin prochain, quand les larves sortiront du sol où elles auront passé tout l'hiver, que le canton saura si ce plan d'action aura été efficace, a relevé M. Rossi. «La taille restreinte du foyer nous donne de l'espoir», a-t-il commenté.

«Un grain de café»

Le scarabée japonais se répand rapidement dans le nord de l'Italie et en Suisse, où des foyers ont été identifiés dans les cantons du Valais, du Tessin, des deux Bâles, de Zurich et de Schwytz. Il se déplace grâce aux transports humains et mange plus de 400 espèces différentes de plantes: feuilles et fruits pour ce qui est des adultes, tandis que les larves se nourrissent de racines, selon l'expert.

Afin de ralentir sa progression, toute personne qui détecte un individu doit le déclarer, même s'il est encore peu probable d'observer un scarabée japonais à Genève, d'après le DT. Ne dépassant pas une pièce de 5 centimes et à peine plus grand qu'une coccinelle, ce coléoptère a «la taille d'un grain de café», a illustré Jérémy Rossi. L'avant du corps est vert métallique, et le dos, brun cuivré. (mbr/ats)