Blocage et bouchons sur l'A2 en plus des trains bondés

Keystone

Un bouchon de 16 km engloutit l'autoroute du Gothard et le San Bernardino, laissant les voyageurs piégés dans une attente de deux heures lors du jeudi de l'Ascension.

Plus de «Suisse»

Un bouchon atteignant jusqu'à 16 km s'est formé jeudi à la mi-journée sur l'autoroute du Gothard en direction du Sud, en ce jeudi de l'Ascension. La route d'évitement par le San Bernardino a elle aussi été très engorgée, avec une colonne de 10 km.

La file des véhicules sur l'A2 au Gothard a commencé à se constituer très tôt et s'étirait déjà sur 10 km peu après 07h00 entre Erstfeld et Göschenen (UR), a annoncé le TCS.

Les files d'attente à l'entrée devaient diminuer à partir de 13h00, selon les prévisions de la société de gestion Geie Tmb. Keystone

Elle a enflé progressivement jusqu'à s'allonger sur 16 km, soit une attente de deux heures pour les automobilistes. Un trafic important était aussi signalé en direction de l'Italie aux tunnels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard.

Au Mont-Blanc, l'attente estimée au péage français se montait à environ une heure et demie vers midi, et à une demi-heure au péage italien. Les files d'attente à l'entrée devaient diminuer à partir de 13h00, selon les prévisions de la société de gestion Geie Tmb.

Trains bondés

Lors des retours de dimanche, des temps d'attente de plus de deux heures sont attendus entre 16h00 et 21h00 sur l'aire italienne pour les automobilistes rentrant en France. Au Grand-Saint-Bernard, la société de gestion Sisex prévoit des files d'attente au péage suisse dimanche, côté italien, entre 11h00 et minuit.

Les voyageurs ayant privilégié le train ont dû se serrer les coudes mercredi et jeudi sur l'axe nord-sud. Certains convois étaient complets. Et pour les retours, dimanche, les CFF annoncent qu'il n'y a d'ores et déjà plus de place dans certains trains. Comme les places debout sont limitées, les chefs de convoi pourraient être amenés à demander à des usagers de redescendre du train.

Renovate s'est imposé

Renovate a annoncé son action vers midi sur X, précisant que deux activistes s'étaient collés au bitume. Keystone

Par ailleurs, une dizaine de militants climatiques de Renovate Switzerland ont brièvement bloqué jeudi l'autoroute A2 à la hauteur de Wassen (UR), vers le portail nord du Gothard. Certains se sont collés à la chaussée avant d'être évacués par la police.

L'action a eu lieu près de l'aire autoroutière de repos de Dieden, à proximité de Wassen, a indiqué la police cantonale uranaise à l'agence de presse Keystone-ATS. Renovate a annoncé son action vers midi sur X, précisant que deux activistes s'étaient collés au bitume.

Selon la police cantonale, l'évacuation des militants a été rapide. L'action n'a pas perturbé le trafic étant donné qu'un bouchon s'étirait à la mi-journée sur 16 km à l'entrée nord du tunnel. Trois des manifestants ont été dénoncés au Ministère public. Une amende a été prononcée contre les sept autres, a indiqué la police uranaise.

Sur X, Renovate Switzerland a fustigé la «trahison» et l'«abandon» des politiques en matière de protection du climat. Dans une pétition qu'il appelle à signer, le groupe demande notamment à la Confédération d'interdire dès 2025 la vente de voitures neuves propulsées par des carburants fossiles et d'investir «massivement» dans la mobilité douce et les transports en commun.

Aux abords du tunnel du Gothard, où les bouchons sont fréquents, 96% des véhicules roulent aux énergies fossiles, a critiqué Renovate. (chl/ats)