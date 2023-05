Ce village suisse est en danger et devra être évacué d'ici vendredi

A cause d'un éboulement imminent, le village de Brienz, dans les Grisons, doit être évacué en urgence.

Le village de Brienz (GR), menacé par un éboulement, doit être évacué. Les habitants doivent quitter le village d'ici à vendredi à 18h00, a annoncé mardi l'état-major de conduite de la commune d'Albula (GR) dont Brienz fait partie.

Brienz sur la carte de la Suisse (en illuminé: les Grisons).

Un volume de roche de deux millions de mètres cubes bouge si rapidement qu'il faut s'attendre à ce qu'il s'effondre d'ici une à trois semaines. L'état-major de conduite a déclenché la «phase orange», c'est-à-dire l'évacuation du village.

Routes d'accès fermées

La «phase orange» prévoit l'évacuation «ordonnée» du village. Une réunion publique doit être organisée. Les animaux domestiques et de rente doivent aussi être évacués. Les routes d'accès au village sont fermées.

A partir de vendredi soir et jusqu'à nouvel ordre, plus personne ne pourra passer la nuit dans le village. A partir de samedi, la population sera autorisée à y pénétrer pendant la journée, pour autant que la situation le permette. Le gros bétail de deux exploitations agricoles reste pour l'instant dans les étables.

Vitesse de glissement élevée

La semaine dernière, les experts ont constaté que le glissement de la zone «Insel» s'est accéléré. La vitesse de glissement «est désormais élevée à tous les points de mesure» et il faut s'attendre à ce que cette zone s'effondre prochainement.

Les experts ne peuvent pas prédire comment la zone «Insel» va se détacher de la montagne. Le plus probable est un grand nombre d'éboulements de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. Un glissement lent, mais de longue durée, sous la forme d'une coulée de débris pouvant atteindre et endommager le village, est aussi possible.

Un éboulement important, rapide et de grande ampleur, avec plus de 500'000 mètres cubes «est beaucoup moins probable». Mais il ne peut pas être exclu.

