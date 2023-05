Les habitants de Brienz ne peuvent pas encore rentrer à la maison

Selon les prévisions, l'éboulement est attendu dans les 12 jours à venir. Près de deux millions de mètres cubes de roche – un volume équivalant à 2000 maisons individuelles – devraient s'effondrer. Le scénario le plus probable prévoit un effondrement progressif sans grand danger, celui le moins probable est un effondrement compact qui détruirait une partie du village. (ag/ats)

Il était prévu que 30 habitants puissent se rendre dans le village pendant deux heures sur trois créneaux horaires différents, mais qu'ils doivent s'annoncer au préalable via une ligne d'urgence.

Les habitants du village grison de Brienz, menacé par un éboulement et évacué, n'ont finalement pas pu entrer dans leurs maisons jeudi, en raison du brouillard qui empêchait de prendre des mesures précises. Le risque était donc trop grand de les laisser retourner sur place. Brienz restera désormais fermé pendant plusieurs jours.

Migros vend encore du bois russe et s'explique

Des granulés de bois en provenance de Russie se trouvent encore dans les rayons de Do it + Garden, le spécialiste bricolage de Migros. Le géant orange s'explique dans les colonnes du quotidien La Liberté.

Certains clients de Do it + Garden ont dû regarder à deux fois avant d'acheter leurs pellets. En effet, les granules de bois provenaient de Russie, le hic, c'est que depuis avril 2022, les sanctions européennes auxquelles s'est aligné la Suisse, interdisent leur importation à cause de la guerre en Ukraine. Des clients n'ont pas hésité à interpeller l'entreprise sur son site👇🏽.