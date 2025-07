Ancienne de la RTS, Romaine Morard débarque au Temps

Romaine Morard était bien connue du public romand après une longue carrière sur les ondes de la RTS.

Une ancienne journaliste de la RTS débarque au Temps

Romaine Morard retrouve une rédaction et va prendre le chemin du quotidien Le Temps, en tant que cheffe de la rubrique Suisse.

Elle était la voix de la Matinale sur RTS-La Première et était un visage appréciée du public romand pour ses multiples interventions sur les plateaux de la télévision romande. Romaine Morard avait quitté la RTS, après 20 ans de bons et loyaux services, et le milieu du journalisme en 2022.

Dans l'intervalle, elle annonçait relever un nouveau défi en occupant le poste de conseillère personnelle du conseiller d'Etat vaudois Frédéric Borloz.

L'ancienne correspondante parlementaire occupera la place de nouvelle cheffe de la rubrique Suisse au sein du journal Le Temps. Une signature qui sonne comme un retour aux sources. C'est au sein du quotidien désormais basé à Genève qu'elle avait empoigné la plume et fourbi ses premières armes.

Romaine Morard succède à Nicole Lamon, qui a changé de casquette sous la Coupole pour devenir porte-parole du Conseil fédéral.

(svp)