L'oursonne suisse Jambolina est décédée pendant une opération dentaire

Abeilles aux abris! Un ours se promène dans les Grisons

La trace d'une patte a été découverte dans le Val Müstair, au fin fond du canton. Les éleveurs et apiculteurs sont en alerte.

Les traces d'un ours ont été découvertes, dimanche, dans le Val Müstair (GR). L'office cantonal de la chasse et de la pêche a envoyé un SMS d'avertissement aux agriculteurs et aux apiculteurs de la région.

Les traces trouvées dans la neige sous le Piz Turettas sont bien celles d'un ours, a indiqué, lundi, l'office de la chasse et de la pêche du canton des Grisons. L'animal a entre-temps traversé le col de l'Ofen comme le montrent d'autres traces. L'ours est surveillé de près par les gardes …