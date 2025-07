Vidéo: watson

Genève célèbre l'Euro de façon monumentale

La Ville de Genève a mandaté l’artiste Saype afin qu’il réalise une fresque géante sur herbe faite en peinture biodégradable dans le Parc la Grange.

Saype est un artiste franco-suisse connu pour ses fresques gigantesques, toujours respectueuses de la nature. Ses œuvres hyper réalistes sont faites à partir d'une peinture biodégradable qu'il a lui-même inventée.

Guillaume Legros, alias Saype, est de retour à Genève après avoir parcouru le monde. Après être passé par Paris, Dubaï, Le Cap, New York ou encore la Biennale de Venise, l'artiste de 36 ans revient en terre helvétique pour réaliser une fresque en lien avec le football féminin. La Ville de Genève a mandaté l’artiste pour imaginer une fresque emblématique au cœur du Parc La Grange, afin de célébrer le jeu et le partage à l'occasion de l'Euro féminin de football.

Le dessin met en scène une fillette dessinant à la craie les lignes blanches d’un terrain de football. Cette scène douce et engageante symbolise l’innocence, la créativité et la capacité du sport à rassembler au-delà des différences. L’œuvre, réalisée directement sur l’herbe avec une peinture entièrement biodégradable, couvre une surface de 8500 m². Sa création a mobilisé quatre jours de travail intensif sur le site.

Le terrain des possibles par Saype. Image: SAYPE

«L’art et le sport ont le pouvoir d’être un langage universel qui transcende les barrières entre les êtres humains.



Qu’elles soient sociales, économiques ou ethniques, ce sont des disciplines qui rassemblent plus qu’elles ne divisent. C’est ce message que je voulais transmettre ici, à travers une oeuvre poétique représentant une enfant traçant au sol ce qui ressemble à un terrain de foot.



Elle imagine son propre terrain, à sa mesure, où peu importe l’horizon d’où l’on vient: ces traces deviennent avant tout un lieu de partage.» Saype

La démarche artistique de Saype, pionnier dans le domaine de la peinture sur herbe, se situe quelque part entre le land art et le street art. Ses œuvres sont réalisées avec une peinture biodégradable, composée d’eau, de blanc de Meudon, de charbon et de caséine. Cette formule, que Saype a lui-même mise au point après une année de recherches, reflète son engagement pour un art durable et respectueux de l'environnement.

Son objectif était de minimiser l'impact environnemental de son travail tout en maintenant une forte connexion avec le terrain. Ainsi, ses œuvres sont visibles depuis le ciel pendant quelques semaines, avant de disparaître progressivement, emportées par les aléas de la nature.