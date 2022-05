«Sans livraison de gaz russe, ce serait très difficile pour la Suisse»

Le conseiller fédéral et ministre de l'économie Guy Parmelin. Image: sda

Par ailleurs, le membre du conseil fédéral a ajouté que la Suisse ne dispose pas de stockage de gaz, mais juste de réserves obligatoires.

En cas de rupture des livraisons de gaz russe à cause de la guerre en Ukraine, ce serait «très difficile» pour la Suisse, a averti le ministre de l'économie Guy Parmelin.

«L'Etat ne peut en outre pas intervenir. Ce sont des organisations privées qui achètent du gaz sur le marché et le distribuent aux entreprises et aux clients en Suisse. Il n'existe pas de loi pour une régulation étatique.» Guy Parmelin, conseiller fédéral Ecotalk / srf

Si les livraisons de gaz russe devaient effectivement être interrompues, l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) peut minimiser les dommages, affirme l'UDC vaudois. Il existe des réserves obligatoires, explique-t-il. Il note également que la population peut être appelée à l'aide: une baisse du chauffage d'un degré correspond à une réduction de 5 à 7% de la consommation totale.

«La Suisse est totalement dépendante des importations de pétrole et de gaz. Nous voulons minimiser cette dépendance depuis longtemps, par exemple avec des énergies alternatives, mais cela prend du temps. Guy Parmelin, ministre de l'économie

Si les livraisons de gaz russe devaient effectivement être interrompues, l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) peut minimiser les dommages, affirme l'UDC vaudois. Il existe des réserves obligatoires, explique-t-il. Il note également que la population peut être appelée à l'aide: une baisse du chauffage d'un degré correspond à une réduction de 5 à 7% de la consommation totale.

D'après le conseiller fédéral, ses services mettent au point depuis des semaines des plans et une hiérarchisation des priorités en cas d'urgence. «La Suisse doit voir comment elle peut s'approvisionner en sources d'énergie et où il est possible de réduire les dépendances.» (ats/jch)