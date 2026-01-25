Projet de loi italien: la Suisse fait part de son mécontentement

Le président de la Confédération Guy Parmelin juge «préoccupant» le projet de loi italien visant à favoriser les fabricants européens de machines, qui désavantagerait les producteurs suisses.

Le président suisse Guy Parmelin. Keystone

La Suisse a fait part de son mécontentement à propos du projet de loi italien visant à favoriser les fabricants de machines européens, assure le président de la Confédération Guy Parmelin. Les nouvelles règles désavantagent les producteurs suisses et sont, selon lui, «préoccupantes».

La Confédération a mené des discussions sur le sujet à Berne, Rome, Bruxelles et Davos (GR), affirme Guy Parmelin dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. Il dit également avoir abordé le sujet avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le commissaire européen au commerce Maros Sefcovic.

«Ce n'est pas agréable pour le Conseil fédéral» Parmelin

Car les opposants aux nouveaux accords bilatéraux avec l'Union européenne «utiliseront de tels exemples pour [les] critiquer». Il n'y a pas encore de solution, ajoute-t-il.

«Mais nous travaillons d'arrache-pied pour en trouver une»

Celui qui est aussi ministre de l'économie revient sur le Forum économique mondial (WEF) de Davos, qui a été fortement marqué cette semaine par le président américain Donald Trump. Les discussions avec le milliardaire républicain et ses ministres se sont déroulées «correctement», indique Parmelin.

«Le ton était très différent de celui de son discours»

Il déclare ne pas vouloir commenter les déclarations du locataire de la Maison-Blanche. «Il faut toujours penser au lendemain», ajoute-t-il, soulignant qu'il s'agit de «protéger les intérêts de la Suisse». (dal/ats)