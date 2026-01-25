ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Guy Parmelin

Projet de loi italien: la Suisse fait part de son mécontentement

Projet de loi italien: la Suisse fait part de son mécontentement

Le président de la Confédération Guy Parmelin juge «préoccupant» le projet de loi italien visant à favoriser les fabricants européens de machines, qui désavantagerait les producteurs suisses.
25.01.2026, 09:1225.01.2026, 09:12
epa12638457 Swiss President Guy Parmelin delivers a speech during an official commemorative ceremony as part of a national day of mourning following the deadly fire at the &#039;Le Constellation&#039; ...
Le président suisse Guy Parmelin.Keystone

La Suisse a fait part de son mécontentement à propos du projet de loi italien visant à favoriser les fabricants de machines européens, assure le président de la Confédération Guy Parmelin. Les nouvelles règles désavantagent les producteurs suisses et sont, selon lui, «préoccupantes».

La Confédération a mené des discussions sur le sujet à Berne, Rome, Bruxelles et Davos (GR), affirme Guy Parmelin dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. Il dit également avoir abordé le sujet avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le commissaire européen au commerce Maros Sefcovic.

«Ce n'est pas agréable pour le Conseil fédéral»
Parmelin

Car les opposants aux nouveaux accords bilatéraux avec l'Union européenne «utiliseront de tels exemples pour [les] critiquer». Il n'y a pas encore de solution, ajoute-t-il.

«Mais nous travaillons d'arrache-pied pour en trouver une»

Celui qui est aussi ministre de l'économie revient sur le Forum économique mondial (WEF) de Davos, qui a été fortement marqué cette semaine par le président américain Donald Trump. Les discussions avec le milliardaire républicain et ses ministres se sont déroulées «correctement», indique Parmelin.

«Le ton était très différent de celui de son discours»

Il déclare ne pas vouloir commenter les déclarations du locataire de la Maison-Blanche. «Il faut toujours penser au lendemain», ajoute-t-il, soulignant qu'il s'agit de «protéger les intérêts de la Suisse». (dal/ats)

Thèmes
Le bar Le Constellation à Crans-Montana
1 / 9
Le bar Le Constellation à Crans-Montana

Le Constellation, une adresse très prisée à Crans-Montana.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
- Quotidien se moque de Guy Parmelin
Video: facebook
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Rentes à vie menacées pour les ministres vaudois condamnés
Portée par l’écologiste David Raedler et cosignée par près de 40 députés, la motion vise à priver de pension les ministres actuels et anciens condamnés pour des crimes ou délits liés à leur fonction.
Une motion déposée mardi au Grand Conseil vaudois demande de supprimer les rentes à vie des conseillers d'Etat condamnés pénalement. Porté par l'écologiste David Raedler et cosigné par près de 40 députés, le texte vise autant les ministres passés que présents. L'élu des Vert-e-s souhaite une prise en considération immédiate, sans passer par une commission.
L’article