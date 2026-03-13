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Media Markt en Suisse a un nouveau patron

Vittorio Buonfiglio
L'Italien Vittorio Buonfiglio prendra ses fonction le 1er avril.

Media Markt en Suisse a un nouveau patron

Dès le 1er avril, les filiales suisses et autrichiennes du géant de l'électronique changeront de patron. Cette décision intervient quelques mois avant le rachat de la chaîne par un groupe chinois.
13.03.2026, 16:4013.03.2026, 16:40

Les filiales helvétique et autrichienne de la chaîne allemande de magasins d'électronique Media Markt seront dirigées au 1er avril par Vittorio Buonfiglio.

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L'Italien succède à Jan Niclas Brandt, qui dirigeait l'enseigne dans les deux pays depuis mars 2024. Ce dernier rejoindra le comité directeur de la maison-mère Ceconomy, où il sera responsable de la clientèle, selon le communiqué paru vendredi.

Basé à Milan, Vittorio Buonfiglio est actuellement chef des opérations de MediaWorld, filiale de Ceconomy en Italie, après avoir dirigé Media Markt Suisse de 2022 à 2023, un poste déjà occupé par intérim pendant quelques mois en 2020. Il a aussi été chef des opération du distributeur aux Pays-Bas. Il occupe des fonctions de direction depuis quinze ans au sein de MediaMarktSaturn.

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En Suisse, Media Markt compte 44 magasins, dont dix en Suisse romande. L'essentiel des points de vente se situe en Suisse alémanique où se trouve aussi le siège social de la filiale, à Dietikon, près de Zurich. L'Autriche comprend de son côté 56 points de vente.

Ceconomy, propriétaire également du réseau de magasins d'électronique Saturn, est en cours de rachat par le géant chinois de l'e-commerce JD.com. La finalisation de l'opération est attendue avant fin juin.

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Ceconomy a annoncé jeudi que son chef des finances Remko Rijnders deviendrait directeur général au 1er juillet, suite au départ de Kai-Ulrich Deissner, en poste depuis moins d'un an. Sur l'exercice 2024/2525, le groupe a enregistré 23,1 milliards d'euros de ventes. (awp/ats)

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