Des hackers publient des données de Fedpol et des douanes sur le darknet

De son côté, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières confirme également la cyberattaque, mais modère sa portée:

«Le prestataire et fournisseur de logiciels Xplain a informé Fedpol de l'attaque par ransomware dont il a été victime»

Fedpol et l'OFDF ont confirmé samedi à Keystone-ATS la divulgation des données relatée par Le Temps . Le quotidien genevois précise que des polices cantonales ont également été touchées.

Des pirates informatiques ont mis sur le darknet des données de Fedpol et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Ils ont exploité une faille sur les serveurs de la société alémanique qui hébergeait ces données.

Une cyberattaque a frappé Xplain, la société alémanique qui héberge les données de Fedpol et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Des polices cantonales sont également concernées.

