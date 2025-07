Cet autocollant fait parler tout le Tessin

Un automobiliste tessinois ne s'attendait pas à déclencher une telle polémique à cause d'un autocollant sur son coffre. Il parle d'un gros malentendu.

L'histoire est devenue virale au Tessin et dans les régions frontalières d'Italie. Un véritable outrage aux emblèmes nationaux. A la mi-juin, un homme de Mendrisio traverse la frontière pour se rendre à Varese et gare sa voiture grise devant un supermarché. Pour débusquer l'objet du délit, il faut regarder sur le coffre: un autocollant du drapeau italien affublé de l'inscription «Vaffanculo», une insulte de la langue de Dante connue dans le monde entier. «Va te faire cuire un œuf», traduirait-on pour rester poli (et oui).

Est-ce que cet amateur du tourisme d'achat chercherait à insulter l'Etat italien? Selon la loi transalpine, le délit est passible d'une amende de 1000 à 5000 euros. D'après Varesenews.it, un avocat du crû a aussitôt alerté les carabinieri. Qui se sont déplacés pour s'occuper de notre homme immatriculé au Tessin. Les policiers lui ont demandé d'enlever l'autocollant. Il n'a pas été sanctionné.

Sur le coffre depuis déjà un an

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Car l'image et son histoire arrivent sur les réseaux sociaux et l’affaire y suscite un vif débat. Un exemple? A Lugano, le conseiller municipal Omar Wicht, membre de la Lega (droite souverainiste), y voit un symbole ironique des tensions persistantes autour des travailleurs frontaliers.

«Le mieux serait de signer un contrat. Nous, les Suisses, n'achèterions plus chez vous et vous, les Italiens, ne viendriez plus travailler ici.»

De nombreux internautes n'ont pas du tout ri à sa blague et ont mis en garde contre la fermeture des hôpitaux tessinois si les travailleurs immigrés ne pouvaient plus travailler côté helvétique. Bref, la polémique est lancée.

Le conducteur, lui, ne s’attendait pas à ce que son autocollant « Vaffa... » déclenche un tel tumulte. Présent sur son véhicule depuis un an, il n’avait jusqu’ici jamais suscité la moindre réaction — du moins jusqu’à l’intervention des carabiniers en juin.

Une autre idée derrière la tête?

Le résident tessinois a depuis clarifié certains éléments dans le Corriere del Ticino:

«Je ne suis pas raciste. Je suis un Italien de Naples et je vis en Suisse depuis neuf ans. Jamais je n'insulterais mon pays».

Il parle d'un malentendu. Selon lui, l'autocollant est à prendre au second degré. On y voit aussi une main qui signifie: «Que veux-tu?» Combiné avec le fameux «Vaffa...», cela aurait le sens de «Profite de la vie, occupe-toi de tes affaires et fous-leur la paix».

Un message qui, manifestement, n’a pas été perçu de cette façon par l’avocat de Varèse. Et qui, au lieu d’apaiser les esprits, a contribué à les échauffer. Ma vaffa…

