Les propos d'Alain Soral sur la communautés LGBTQ+ ne passent pas

Comment les touristes LGBT+ se cachent pour mieux voyager

C'est officiel: l'Union européenne s'ouvre aux voyages cet été. En dépit des restrictions de quarantaine et des certificats de vaccination, la réouverture des frontières apparaît comme une bonne nouvelle, en particulier pour les communautés LGBTQ+ (lesbienne, gay, bi, trans, et autres) qui ont été confrontées à plus de difficultés que le reste de la population pendant la pandémie de Covid-19.

Ces dernières années, ce tourisme a connu un réel essor. Avant le Covid-19, le marché générait au …