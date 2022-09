Au fait, pourquoi Dragon Ball Z?

Bien décidée à partir à la conquête des millennials, la marque de montres helvétique a décidé de se mettre à la sauce niponne et de surfer sur la fascination pour la culture japonaise. Son inspiration pour cette collection pop et colorée? La cultissime série télévisée Dragon Ball Z, sortie dans les années 80. Drôle de choix pour séduire les jeunes, non? «Pas du tout!», nous explique la représentante de Swatch, Mélina Baran. «Le succès de Dragon Ball Z ne s'est jamais démenti. La série touche autant les quarantenaires que les jeunes actuels. Beaucoup de célébrités sont des fans!» Citons, par exemple, la star du foot Neymar, dont on ne compte plus les tatouages en référence. «On constate aussi l'attrait des milléniaux sur les réseaux sociaux, poursuit Mélina Baran, où le lancement de cette collection limitée fait déjà jaser. Sur Instagram ou Twitch, on assiste à des polémiques passionnées entre les fans pour décrypter les modèles et les références aux personnages.»