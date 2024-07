La croissance du marché hypothécaire suisse a ralenti en 2023

Sans surprise, la hausse des taux d'intérêts de ces dernières années a pesé sur le marché , une évolution qui devrait se poursuivre cette année estime Moneypark. Celle-ci se fait désormais «sentir avec un certain retard», a déclaré le directeur général de Moneypark Lukas Vogt, interrogé par l'agence AWP.

L'an dernier, le volume du marché hypothécaire a augmenté de 29 milliards de francs à un total de 1239 milliards, soit une progression de 2,4% au regard de 2022. La croissance, la plus faible depuis un décennie, s'est révélée nettement inférieure à la moyenne de 3,1% enregistrée au cours des dix dernières années.

Les catastrophes naturelles vont-elles se multiplier en Suisse?

Des laves torrentielles, des crues historiques, des pans de montagne qui s'effondrent. La Suisse a vécu quelques semaines cauchemardesques. Notre pays est en proie au dérèglement climatique et la suite s'annonce sombre.

Les cours d'eau ont débordé et la Suisse s'est réveillée avec la gueule de bois, touchée par des crues historiques dans la plaine du Rhône ce week-end. La semaine dernière c'était au tour de Morges d'être inondée et avant cela les Grisons. Le temps a semé la pagaille et de nombreux cantons ont redécouvert la force dévastatrice de la nature.