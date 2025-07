Un bâtiment est en feu à Zurich

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans un bâtiment commercial à Zurich.

Une personne a été transportée à l'hôpital avec une suspicion d'intoxication par la fumée, ont indiqué les services de protection et de secours de la ville.

Aucune personne ne se trouvait dans le bâtiment au moment de l'incendie, ont-ils précisé à l'agence de presse Keystone-ATS. La personne hospitalisée se trouvait à proximité du lieu de l'incendie.

En raison de la forte odeur désagréable, la population a été invitée à garder les fenêtres et les portes fermées et à éteindre les aérations et les climatisations.

ats