Une épaisse fumée s'élevait jeudi en fin de journée à Brügg (BE). dr

Incendie près de Bienne: appel à la prudence de la population

Jeudi soir, un incendie s'est déclaré dans un centre de collecte des déchets à Brügg près de Bienne (BE). Le service d'alerte Alertswiss a signalé un important dégagement de fumée.

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L'incendie s'est déclaré dans un tas de déchets encombrants au centre de collecte des déchets, en zone industrielle. En raison de la forte fumée, il est recommandé de fermer les fenêtres et les portes et d'éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.

Selon un journaliste de l'agence Keystone-ATS présent sur place, un nuage de fumée s'est répandu jusque dans certains quartiers de la ville de Bienne et gêné la vue des automobilistes sur l'autoroute. Le panache de fumée dégageait une odeur âcre. Le type de matériaux en flammes n’est toutefois pas encore connu. (fnt/ats)