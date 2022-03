Trois incendies domestiques font trois morts en Suisse

Entre lundi soir et mardi matin, trois incendies se sont déclarés dans des appartements situés à Gingins (VD), Grimentz (VS) et Aegerten (BE). Dans les trois cas, une personne a perdu la vie à cause du feu.

Un homme est décédé lundi en fin de journée dans l'incendie de son appartement, au premier étage d'un immeuble à Gingins (VD). Ce sont les pompiers, après avoir maîtrisé le sinistre, qui ont retrouvé cet homme de 67 ans, inconscient dans son logement.

Il est décédé sur place, malgré une rapide prise en charge par le personnel ambulancier, indique mardi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.

Une autre victime à Grimentz

Un autre incendie survenu dans un appartement a connu une issue fatale. Le drame s'est produit ce mardi matin à Grimentz, dans le canton du Valais.

Image: police cantonale valaisanne

Vers 04h30, la police cantonale a été informée d’un fort dégagement de fumée provenant d’un appartement. Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers d’Anniviers, renforcés par le CSI RégionSierre, sont parvenus à rapidement maîtriser le sinistre.

A l’intérieur de l’appartement, les secouristes ont découvert une personne inanimée. Le personnel médical intervenu sur place n’a pu que constater son décès. L’identification formelle de la victime est en cours, et le Ministère public a ouvert une instruction.

Une troisième victime près de Bienne

Un homme âgé de 56 ans a trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi dans l'incendie d'une maison d'habitation à Aegerten (BE), près de Bienne. La mort de l'individu, dans un des étages supérieurs, n’a pu qu’être constatée, déplore la police bernoise. Deux personnes qui se trouvaient au rez-de-chaussée ont pu être accompagnées à l’extérieur du bâtiment. (ats/asi)