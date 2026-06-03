assez ensoleillé19°
DE | FR
burger
Suisse
Incendie

Crans-Montana: Nicolas Féraud sort de son mutisme après 126 jours

epa12631076 Nicolas Feraud, Mayor of Crans-Montana speaks at a press conference of the Crans-Montana Municipal Council following the tragic events of New Year&#039;s Eve in Crans-Montana, Switzerland, ...
«Il est en effet important de faire le point sur le dossier, avec transparence.»Keystone

Crans-Montana: Nicolas Féraud sort de son mutisme après 126 jours

Muet depuis l'interview accordée à Keystone-ATS, le 27 janvier dernier, le président de Crans-Montana Nicolas Féraud, a répondu aux questions de Canal 9, mercredi soir.
03.06.2026, 18:5903.06.2026, 19:37

Depuis la conférence de presse qui n'a que partiellement atteint son but, le 6 janvier dernier, - «je tiens à réitérer mes sincères excuses aux personnes que j'aurais pu offenser (ndlr: à cette occasion)» - le président de la commune du Haut-Plateau a pratiquement refusé toutes les interviews.

Mercredi, l'élu PLR a toutefois accepté, celle proposée par la télévision régionale valaisanne, notamment pour une question de calendrier.

«Dans quelques jours (ndlr: le 16 juin), je m'adresserai directement à mes citoyens, à l'occasion d'une assemblée primaire», a-t-il rappelé, mercredi.

«Il est en effet important de faire le point sur le dossier, avec transparence. Il s'agira d'expliquer comment la commune a fonctionné depuis le 1er janvier et les perspectives d'avenir.»
Drame de Crans-Montana: un ex-élu refuse de répondre aux avocats

Cette assemblée primaire ordinaire prévue à Chermigon-d'en-Bas pourrait se dérouler en huis clos, soit sans la présence de journalistes. «Je peux comprendre l'exaspération de certains concitoyens qui voudraient demander cela, tant le tribunal médiatique et la partialité de certains articles les ont énervés», exprime-t-il.

«Personnellement, poursuit-il, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Si cette proposition devait arriver, j'essaierai de convaincre l'assemblée de ne pas recourir à un huis clos, tout en sachant que, sur ce point, c'est la démocratie qui décidera.»

Une forme de désertion

Depuis le 1er janvier, divers appels à la démission de Nicolas Féraud ont été entendus, notamment issus de médias italiens, «comme si ma démission pourrait réparer quelque chose», avoue-t-il. «Aujourd'hui, je ne me soucie absolument pas de mon destin. Abandonner aujourd'hui, ce serait de la lâcheté, de la désertion.»

«J'ai été élu pour gérer les affaires communales, tant par beau que par mauvais temps. Une potentielle démission, en cours de législature, n'est pas un sujet.»

«Au niveau du Conseil, nous sommes liés comme nous ne l'avons jamais été, même si rien ne sera comme avant», a poursuivi le politicien. «Concrètement, lorsqu'il s'agit de parler de ce dossier, les deux prévenus (ndlr: Nicolas Féraud et Patrick Clivaz), nous quittons la salle. Actuellement, une grande partie de notre travail est liée aux conséquences de ce drame (sécurité, rapports avec la justice et avec les familles, notamment).»

«Vraisemblablement réentendu»

Le 21 avril dernier, Nicolas Féraud avait été auditionné, dans le cadre de l'enquête pénale, durant près de 12 heures. «Je suis soulagé d'avoir enfin pu m'exprimer (ndlr: à cette occasion) devant Mmes les procureures», avoue-t-il. «C'était long et pas vraiment agréable. Je serai vraisemblablement réentendu.»

Le drame du Constellation a fait baisser la note du Valais

Quelques heures après avoir quitté le campus Energypolis, le président de commune avait partagé, le lendemain, un café avec un autre prévenu, l'ancien municipal en charge de la sécurité, cité à comparaitre deux jours après lui. Une rencontre qui a fait beaucoup réagir. «Je n'ai rien fait d'illégal», se défend Nicolas Féraud. «Ce moment, était une relation normale d'amitié, de respect et de soutien. Ce n'était vraiment pas une forme de collusion.»

«Si nous avions voulu fomenter quelque chose, nous aurions eu quatre mois pour le faire»

«La vérité sera établie par la justice. Parallèlement, nous devons aux familles un engagement résolu, afin de tout mettre en oeuvre, pour qu'un fonctionnement institutionnel exemplaire sois désormais la marque de Crans-Montana. Je m'y engage, au nom de mon conseil.»

Demeure la question de l'impact économique en lien avec le drame du 1er janvier, pour la commune de Crans-Montana «Pour l'instant, il n'y a pas aucune intention d'augmenter les impôts», confirme Nicolas Féraud. «Concernant le risque d'une faillite pour la commune, l'avenir nous le dira. La procédure (ndlr: civile) devrait durer au moins une quinzaine d'années. Nous risquons de ne pas pouvoir créer de réserves durant cette période. Certitude: une mise sous tutelle n'aurait aucun sens.» (ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli

Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

1 / 6
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

Les travaux de rénovation dans les sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015.
source: facebook
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Drame de Crans-Montana: un ex-élu refuse de répondre aux avocats
Les procureures chargées du dossier ont entendu un ancien municipal de Chermignon en poste lors des travaux réalisés au Constellation en 2015. Les époux Moretti seront confrontés vendredi à Sion.
L'ancien municipal de la commune de Chermignon (2013-2016) était auditionné mercredi par le pool de procureures en charge de l'affaire du drame de Crans-Montana qui a fait 41 morts et 115 blessés dans la nuit du Nouvel An. L'élu était en fonction lors d'imposants travaux réalisés, en 2015, au bar Le Constellation.
L’article