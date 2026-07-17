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Un accident dans une caserne suisse fait un blessé

Soldaten des Gebirgsinfanterie Bataillon 29 der Schweizer Armee ziehen sich zurueck mit einem Piranha Radschuetzenpanzer 93, bei einem Gefechtsschiessen, aufgenommen am Dienstag, 27. Mai 2025, in Chur ...
Un «Piranha» de l'armée suisse (illustration).Keystone

Un accident dans une caserne suisse fait un blessé

Un militaire a été blessé jeudi dans un accident impliquant un véhicule blindé à Frauenfeld. Il a été hospitalisé.
17.07.2026, 20:1917.07.2026, 20:19

Jeudi, un militaire a été blessé lors d'un accident impliquant un véhicule blindé de transport de troupes «Piranha» sur le site de la caserne de Frauenfeld. L'homme a dû être transporté à l'hôpital.

Une porte-parole de la justice militaire a confirmé vendredi soir à l'agence de presse Keystone-ATS un article publié par le Blick. L'armée n'a toutefois fourni aucune précision quant à la gravité de la blessure ni aux circonstances de l'accident. Celui-ci fait actuellement l'objet d'une enquête.

Comme le rapporte le Blick en se référant à un témoin, le «Piranha» serait entré en collision avec une guérite dans laquelle se trouvait un soldat. Selon ce témoin, ce soldat aurait été blessé. (ats)

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