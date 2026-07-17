Un accident dans une caserne suisse fait un blessé
Un militaire a été blessé jeudi dans un accident impliquant un véhicule blindé à Frauenfeld. Il a été hospitalisé.
Jeudi, un militaire a été blessé lors d'un accident impliquant un véhicule blindé de transport de troupes «Piranha» sur le site de la caserne de Frauenfeld. L'homme a dû être transporté à l'hôpital.
Une porte-parole de la justice militaire a confirmé vendredi soir à l'agence de presse Keystone-ATS un article publié par le Blick. L'armée n'a toutefois fourni aucune précision quant à la gravité de la blessure ni aux circonstances de l'accident. Celui-ci fait actuellement l'objet d'une enquête.
Comme le rapporte le Blick en se référant à un témoin, le «Piranha» serait entré en collision avec une guérite dans laquelle se trouvait un soldat. Selon ce témoin, ce soldat aurait été blessé. (ats)
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