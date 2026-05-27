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Crans-Montana: le drame a fait baisser la note du Valais

The entrance of the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge is pictured after the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, Monday, February 9, 2026. ...
L'incendie de Crans-Montana a fait 41 morts et plus de 115 blessés.Image: KEYSTONE

Le drame du Constellation a fait baisser la note du Valais

La tragédie du Nouvel An a nui à l'image touristique du canton alpin. Valais Wallis Promotion réagit.
27.05.2026, 11:0327.05.2026, 11:03

L'incendie de Crans-Montana entache la perception qu'ont les Suisses du Valais, révèle un sondage mené par Valais Wallis Promotion, l'organisme chargé de promouvoir l'image du canton, et relayé ce mercredi par la RTS. L'enquête, basée sur près d'un millier de sondés, lui accorde une note moyenne de 5 sur une échelle de 7, contre 5,4 auparavant.

Damian Constantin, directeur de la faîtière, a commenté ce résultat auprès du média public. Il explique notamment que Valais Wallis Promotion a attendu mai dernier pour lancer sa campagne de communication, initialement prévue en janvier. Un délai observé «par respect pour les familles et les victimes» touchées par le drame.

Le président de Crans-Montana Tourisme s’excuse auprès de Jessica Moretti

Et d'ajouter:

«Nous ne voulions pas promouvoir le Valais ni diffuser de publicité. Nous avons choisi de garder le silence»
Damian Constantin à la RTS

Le directeur de Valais Wallis Promotion entend maintenir cette approche consciencieuse à l'approche d'échéances délicates comme les Mondiaux de ski à Crans-Montana en février prochain.

Une baisse d'image prévisible

Egalement interrogé par la RTS, Bruno Huggler, directeur de Crans-Montana Tourisme et Congrès, confie être peu surpris par cette baisse de réputation touristique. Il se dit toutefois convaincu que cette dernière «peut remonter assez rapidement».

Il indique qu'une nouvelle étude sera commandée cet été. Celle-ci devrait permettre de «mesurer l'impact réel» du drame du Constellation sur la notoriété de la station valaisanne. (jzs)

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