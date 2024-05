Un corps a été retrouvé dans les décombres de l'incendie à Vionnaz

Une instruction a été ouverte par le Ministère public dans le but de déterminer les circonstances du sinistre. (ag)

L'immeuble sis à la route du Simplon 89 a été entièrement détruit par les flammes, rappelle notamment le 24 heures . Il comprenait un restaurant thaïlandais, un magasin de piscine et SPA et un salon de coiffure, précise le quotidien.

Une personne a été retrouvée morte dans les décombres après l'incendie qui a complètement détruit un bâtiment commercial Vionnaz (VS) dans la nuit de mardi à mercredi. L'identification de la victime est en cours, annonce jeudi la police cantonale.

