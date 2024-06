Les orages inondent le Valais et forcent des évacuations

Des pluies diluviennes inondent le Valais et forcent des évacuations

Les fortes précipitations de ce week-end ont provoqué des inondations majeures en Valais, nécessitant des évacuations d'urgence et la fermeture partielle de l'autoroute A9

Plus de «Suisse»

Les abondantes chutes de pluie ont provoqué plusieurs inondations en Valais, a indiqué dimanche vers 06h00 Alertswiss. Des évacuations sont en cours. L'autoroute A9 est partiellement fermée.

Les fortes précipitations ont causé une montée rapide du niveau du Rhône, précise le site d'alerte de la Confédération. Il est recommandé d'éviter tout déplacement non urgent en plaine du Rhône et de ne pas s'approcher des rives du fleuve.

Selon le portail des dangers naturels de la Confédération, le danger de crues pour le Rhône est très fort (degré 5) entre l'embouchure de la Lonza à l'embouchure de l'Avançon. Le danger de crues est de degré 4 dans les zones allant de l'embouchure de la Saltina à l'embouchure de la Lonza et de l'embouchure de l'Avançon au lac Léman.

Le trafic ferroviaire entre Lausanne et Brigue (VS) est restreint entre Riddes et Ardon (VS) en raison de crues, indiquent les Chemins de fer fédéraux (CFF) sur leur site en ligne. Les perturbations doivent durer jusqu'à 08h00 au moins.

Inondations au Tessin

L'Office fédéral des routes (OFROU) a annoncé sur son site Internet la fermeture de la route d'accès entre Täsch (VS) et Zermatt (VS). La liaison ferroviaire entre Viège (VS) et Andermatt (UR) est également interrompue, selon le Matterhorn Gotthard Bahn

Au Tessin, un appel à évacuer les maisons situées à proximité de la rivière Maggia a été lancé tôt dimanche matin pour les habitants de Parto-Sornico et de la vallée de la Maggia. Plusieurs inondations ont été signalées dans la région après de fortes pluies, toujours selon Swissalert.

A Genève, les prépitations ont été de puissance moindre qu'annoncée par MétéoSuisse. La police n'est pas intervenue, mais les pompiers ont mené une vingtaine d'opérations, ont-ils indiqué dans un communiqué diffusé samedi en fin de soirée.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) avait annoncé des orages parfois violents pour samedi en fin de journée dans l'ouest et le nord-ouest de la Suisse, mais aussi en Valais et au Tessin. Plusieurs cantons ont émis des avertissements de pluie, d'éclairs, de grêle et de rafales de vent, mais aussi de crues.

Les cantons de Genève et de Vaud ont interdit les manifestations en plein air samedi après-midi et soir, notamment les fan zones de l'Euro de football. Les piscines lausannoises ont été fermées dès 14h00.

Des intempéries se sont abattues sur le sud-ouest de la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche, apportant beaucoup d'eau: Des inondations ont eu lieu au Tessin et à Zermatt, le Rhône en Valais a rapidement gonflé. (tib/ats)