Entre Lostallo et Soazza, il manque un tronçon entier de l'A13. Image: keystone

Ces photos montrent la violence des intempéries dans les Grisons

Dans les Grisons, on se remet des inondations et on observe les conséquences de la catastrophe.

Philipp Reich Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Vendredi 21 juin, le sud de la vallée grisonne de Mesolcina a été frappé par de violentes intempéries. En raison des précipitations intenses, la rivière Moesa est sortie de son lit et a emporté des parties de l'autoroute A13. La route cantonale a également été endommagée et une coulée de boue a en outre complètement détruit cinq bâtiments, dont trois maisons, à Sorte (GR).

Jusqu'à 130 autres dommages aux bâtiments ont été signalés et sont actuellement traités par l'Assurance immobilière des Grisons. Une conduite d'eau potable a aussi été détruite sur une longueur de 600 à 800 mètres. Au total, 100 hectares de terrain ont été touchés par les inondations.

Les violents orages ont causé des dégâts d'un montant total de 38 millions de francs, comme l'a annoncé, jeudi, la commune de Lostallo GR. Elle a lancé un appel aux dons pour couvrir les coûts. Même si divers dommages ont été indemnisés par des assurances ou couverts par des contributions cantonales et fédérales, il reste des coûts résiduels élevés pour la commune de Lostallo, raison pour laquelle un compte de dons a été ouvert.

Afin de documenter précisément la situation dans le val Mesolcina, l'Office fédéral de l'environnement (Ofev) a lancé, en collaboration avec l'Office fédéral de topographie, une opération dite «Rapid Mapping Operation». Cette opération a consisté à enregistrer les effets des intempéries à l'aide de photos aériennes et de photos satellites. Les images mises à disposition par l'Office fédéral de topographie montrent une comparaison avant/après de la violence des intempéries.

Sorte

Une avalanche d'éboulis provenant de la vallée du ruisseau Ria de la Molera a déferlé, vendredi soir, sur un hameau près du village de montagne grison Sorte GR. Sur les photos aériennes, on voit bien le large couloir laissé par la lave torrentielle.

Trois maisons sont complètement détruites et quatre personnes sont emportées. Un homme a perdu la vie dans l'accident, une femme a pu être sauvée des éboulis. Deux autres personnes sont en revanche toujours portées disparues. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvée jeudi, mais la police cantonale grisonne n'a pas encore révélée l'identité de la victime.

Les recherches devraient se poursuivre jusqu'à vendredi prochain.

Lostallo

Les masses d'eau de la Moesa ont emporté un tronçon d'environ 200 mètres de l'autoroute A13 près de Lostallo (GR). La chaussée y a été complètement arrachée, il ne restait plus que les glissières de sécurité détruites. Depuis, la route du San Bernardino est fermée.

Les Grisons touchés par de violentes intempéries Vidéo: watson

Le petit ruisseau du Val d'Orbel a laissé de nombreux débris dans le lit de la Moesa, qui doivent maintenant être évacuées à la pelle. Les travaux dureront des semaines et l'autoroute devrait être à nouveau accessible sur une seule voie à partir du 10 juillet. Elle ne devrait toutefois pas être remise en service sur deux voies avant la fin de l'année.

Mesocco

Au sud de l'ancien chef-lieu qu'est Mesocco (GR), l'A13 est certes encore intacte, mais la route cantonale a été fortement endommagée. Une partie a même été complètement emportée par un affluent de la Moesa sur une longueur de 70 mètres.

Cama

Entre Cama et Sorte, l'A13 est également restée intacte. Une coulée de boue provenant du Val del Bianch a néanmoins apporté beaucoup de débris et d'éboulis dans la vallée, mais ceux-ci ont été déposés sur une partie relativement large de la vallée, de sorte que l'autoroute n'a pas été détruite. Les photos aériennes montrent toutefois de manière impressionnante la quantité de matériaux qui ont été emportés par la montagne.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)