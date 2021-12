Camping, photos érotiques ou sieste, le Gothard en a vu des belles en 40 ans

Image: Keystone/Shutterstock

Depuis son ouverture, le tunnel routier le plus long de Suisse a été le théâtre des situations les plus improbables. Petit classement.

Pour la plupart d'entre nous, le tunnel du Gothard est un endroit hostile, sombre et vaguement angoissant. Avec sa voûte étroite et sa voie à double sens de circulation, on a tout sauf envie d'éterniser notre passage, d'autant plus que ce dernier paraît souvent... interminable.

Et pourtant, il y a des gens qui non seulement passent plus de temps que nécessaire dans le tunnel, mais aussi qui y organisent toute sorte d'activité bizarre. Le Tages-Anzeiger a dressé lundi une liste des épisodes les plus wtf. Petit classement.

Gothard and chill

Depuis l'ouverture du tunnel, dans les années 1980, les niches de sécurité ont plusieurs fois suscité la convoitise des voyageurs fatigués. Une nuit de pluie, une famille hollandaise y a organisé un pique-nique, tandis que certains ont tenté d'installer une tente pour y passer la nuit.

Le tunnel n'est pas le meilleur endroit où faire la sieste. Image: KEYSTONE

D'autres voyageurs profitent régulièrement de ces niches pour faire la sieste, sans probablement savoir que respirer l'air étouffant du plus long tunnel de Suisse n'est pas top pour la santé.

Arts et sport

Certains se sont montrés beaucoup plus originaux. En 2015, en profitant de la panne d'un camion, un homme vêtu d'un kilt a donné un concert de cornemuse. Sa folle performance s'est terminée par un coup de théâtre. En soulevant sa jupe, l'homme a rappelé que, comme nous l'enseignent les vrais Ecossais, on ne porte pas de culotte sous le kilt.

Le joueur de cornemuse n'en était pas à son coup d'essai. Selon le site d'information tessinois Tio, ce camionneur suisse-alémanique est connu pour passer les temps d'attente de cette manière. Un comportement qui ne réjouit pas son employeur.

Trois ans plus tôt, la police a arrêté un touriste alors qu'il se trouvait à environ six kilomètres du portail sud. La raison? Il était en train de traverser le tunnel à vélo.

Les pirates

Les infractions dangereuses au code de la circulation sont légion. En octobre, un homme a ignoré 64 feux rouges et a traversé le tunnel fermé.

Certains ont même tenté d'organiser une séance photos érotique. La fête a pris fin lorsque la police est arrivée sur les lieux et a confisqué le matériel photographique. (asi)