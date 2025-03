Un mystérieux papillon dessiné dans les montagnes suisses

Lors d'un vol en direction de Zurich, un passager a capturé une photo surprenante. Comment ce papillon géant est-il apparu sur la neige?

Sabine Kuster / ch media

Plus de «Suisse»

Un papillon dessiné sur une plaine enneigée: c'est l'image que Thomas Peschka, photographe amateur, a capturée samedi lors de son vol en provenance de Majorque, en survolant les Alpes. Il raconte: «C'est par hasard que j'ai aperçu ce papillon et que j'ai pu le photographier à travers la fenêtre de l'avion». Il se demande maintenant qui a réalisé cette œuvre d'art dans les montagnes suisses.

Image: Thomas Peschka

L'avion a traversé les Alpes au-dessus de la vallée du Rhône et se trouvait à environ un quart d'heure de Zurich. Le papillon pourrait donc se trouver soit en Suisse centrale, soit dans l'Oberland bernois. Thomas Peschka a pris la photo depuis le côté gauche de l'avion.

L'image a été convertie en noir et blanc, après que le contraste a été augmenté, ce qui a permis de rendre le papillon plus visible. Il semble avoir été dessiné sur un lac gelé. D'après la disposition des montagnes environnantes et la vallée en haut de l'image, il est possible que ce soit sur le lac de Sanetsch, dans le canton du Valais, près des Diablerets. Quoi qu'il en soit, le lac doit se trouver à au moins 1500 mètres d'altitude, sinon il ne serait pas gelé.

Image: Thomas Peschka

Avez-vous des hypothèses concernant le lac dont il pourrait s'agir? D'autres indices? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour résoudre cette énigme.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder