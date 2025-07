Voici les meilleurs sacs étanches de Suisse et Interdiscount brille

Les attaques des groupes prorusses contre des cibles occidentales sont particulièrement marquées ces derniers temps. Depuis l'attaque terroriste du Hamas et la recrudescence du conflit au Moyen-Orient en octobre 2023, le Service de renseignement constate également une hausse des attaques menées par des «hacktivistes» pro-palestiniens et pro-iraniens. Ni le Service de renseignement ni l'Office fédéral de la cybersécurité ne confirment si la cyberattaque liée à l'interdiction du voile en janvier provient de ce camp.

Lorsque la Suisse adopte une position politique jugée défavorable par une partie en conflit, le Service de renseignement estime qu'il est «très probable» que des attaques par saturation soient orchestrées par les sympathisants de cette partie. Cette situation concerne principalement, à ce jour, la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient.

Des hackers pro-palestiniens et pro-iraniens actifs

Pendant cinq jours, à l'occasion du discours de Zelensky devant le Parlement, le groupe de hackers prorusses a mené 85 attaques DDoS ciblant les sites internet et serveurs de l'administration fédérale, des cantons, des communes, ainsi que des entreprises comme La Poste, les CFF et l'aéroport de Zurich.

Il y a un peu plus de deux ans, la Suisse est entrée dans le viseur de «NoName057(16)». La raison: un discours vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky prononcé le 15 juin devant l'Assemblée fédérale.

Selon l'Office fédéral de la cybersécurité, ces attaques politiquement motivées visant la disponibilité des sites web et des services cherchent généralement à attirer l'attention des médias afin de diffuser leur idéologie. Pour ne pas leur donner plus de visibilité, l'OFCS reste en principe très discret sur les motivations ou l'origine des «hacktivistes».

Le 1 er janvier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les lois et ordonnances relatives à l'interdiction de se dissimuler le visage. Cette mesure découle d'une initiative populaire approuvée par le peuple en mars 2021.

Ce que l'on ignorait jusqu'à présent? Et bien que la cyberattaque a été menée par des «hacktivistes», des groupes de hackers animés par des motivations politiques. Leur action visait à protester contre l'entrée en vigueur de l'interdiction de la burqa. C'est ce que révèle le rapport de situation publié la semaine dernière par le Service de renseignement de la Confédération (SRC).

Pendant plusieurs heures, une grande partie des services de la Confédération a été paralysée. Une cyberattaque survenue le 10 janvier a temporairement mis hors service la téléphonie, les messageries électroniques, les sites internet et plusieurs applications spécialisées de l'administration fédérale.

La cyberattaque qui a visé l'administration fédérale en début d'année s'avère plus délicate qu'on ne le pensait jusqu'ici. Selon de nouvelles informations, la Suisse est régulièrement prise pour cible par des groupes de hackers animés par des motivations politiques.

