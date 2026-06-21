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Diplomatie: JD Vance a rejoint la délégation iranienne au Bürgenstock

JD Vance a rejoint la délégation iranienne au Bürgenstock

Vice President JD Vance speaks to reporters at Joint Base Andrews, Md., Saturday, June 20, 2026, en route to Switzerland. (Elizabeth Frantz/Pool Photo via AP) Vance
JD Vance est arrivé en Suisse sur le tarmac de l'aéroport d'Emmen (LU).Keystone
Le vice-président des Etats-Unis JD Vance est arrivé en Suisse dimanche matin. Il a rejoint le Bürgenstock (NW) quelques heures après la délégation iranienne en vue des négociations prévues durant la journée.
21.06.2026, 07:1021.06.2026, 08:47

Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock vers 6 heures 40 pour les négociations avec l'Iran prévues dimanche, selon des sources convergentes. La délégation de Téhéran avait elle rejoint l'hôtel samedi soir déjà.

JD Vance et son épouse avaient atterri à 5 heures 59 à Emmen (LU), selon le porte-parole du vice-président. Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, étaient eux depuis samedi sur le site nidwaldien.

Qatar, Pakistan et Iran aussi présents

Parmi les médiateurs, le Qatar, propriétaire de l'hôtel, était représenté à haut niveau depuis vendredi. Le Pakistan a annoncé samedi soir envoyer le premier ministre Shehbaz Sharif et le puissant chef de l'armée pakistanaise.

Après avoir été reportées vendredi, les négociations techniques, qui devraient durer jusqu'à deux mois environ, pour passer du protocole d'accord signé mercredi par Washington et Téhéran à un arrangement final doivent débuter ce dimanche. La question du nucléaire iranien est notamment au menu. (btr/ats)

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