JD Vance a rejoint la délégation iranienne au Bürgenstock
Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock vers 6 heures 40 pour les négociations avec l'Iran prévues dimanche, selon des sources convergentes. La délégation de Téhéran avait elle rejoint l'hôtel samedi soir déjà.
JD Vance et son épouse avaient atterri à 5 heures 59 à Emmen (LU), selon le porte-parole du vice-président. Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, étaient eux depuis samedi sur le site nidwaldien.
Qatar, Pakistan et Iran aussi présents
Parmi les médiateurs, le Qatar, propriétaire de l'hôtel, était représenté à haut niveau depuis vendredi. Le Pakistan a annoncé samedi soir envoyer le premier ministre Shehbaz Sharif et le puissant chef de l'armée pakistanaise.
Après avoir été reportées vendredi, les négociations techniques, qui devraient durer jusqu'à deux mois environ, pour passer du protocole d'accord signé mercredi par Washington et Téhéran à un arrangement final doivent débuter ce dimanche. La question du nucléaire iranien est notamment au menu. (btr/ats)