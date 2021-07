Suisse

Covid: Le statut vaccinal, critère décisif des rencontres en ligne?



L'opinion sur les mesures sanitaires ou le statut vaccinal a de plus en plus d'importance sur les applis de rencontre. Le Covid serait-il en train de cliver nos relations amoureuses?

katja fischer de santi und patrik müller / ch media

«2/2, c'est fait». Non, les personnes qui écrivent ce type de légende sur des applications comme Tinder n'essaient pas d'annoncer leur taux de réussite en matière d'amour. Ils veulent plutôt indiquer leur propre statut vaccinal. «2/2» signifie que l'on est vacciné deux fois. Le code pour se replonger dans la vie amoureuse avec contact physique garanti.

«Sinon, tu es vacciné?» 😉

Mais le statut vaccinal sur son profil de rencontre est plus qu'un simple passe-droit pour s'embrasser. Pour certaines personnes qui cherchent un partenaire pour la vie, il est même plus important que l'appartenance religieuse, les opinions politiques ou encore les revenus.

C'est ce qu'illustre la déclaration d'un spécialiste de la communication de 37 ans, originaire de Saint-Gall:

«Quand je commence à flirter, je suis assez prompt à poser des questions sur la vaccination. Si je reçois un non, je demande pourquoi, et selon la réponse, je ne donne pas suite.»

Peu importe à quel point la femme est attirante. Il s'agit d'attitudes fondamentales, les différences d'opinion sont inévitables. «Vous ne pouvez pas construire une relation sur ça.»

«Il vaut mieux se tenir la main que garder ses distances»

Le fait que de plus en plus de clivages s'ouvrent sur la question de la vaccination est également illustré par le site «vaccine-free:love», de l'association suisse Vita Holistic, lancé il y a quelques jours. Ici, les «personnes conscientes» sont censées pouvoir tomber amoureuses les unes des autres. L'adjectif «conscient» est systématiquement utilisé comme un euphémisme pour désigner les corona-sceptiques.

Les opérateurs annoncent des «partenariats fructueux» pour les personnes «qui préfèrent se tenir la main plutôt que de garder leurs distances». Et veulent «montrer leur visage».

Hormis le nom de la plateforme, rien n'indique qu'il s'agit d'un site de rencontres pour les personnes non vaccinées. Cependant, les partenaires - comme "Gemeinsam Schweiz", une plateforme de mise en réseau de toutes sortes d'organisations corona-sceptiques - précisent d'emblée que l'objectif est uniquement de créer des couples entre personnes partageant les mêmes idées. De cette manière, les hommes et les femmes évitent les discussions désagréables lorsqu'ils flirtent et tombent amoureux.

Et cela a un prix. Une adhésion de six mois coûte environ 100 francs.

La santé devient une question de croyance

La santé est devenue une question de foi. Par exemple:



Est-ce que je crois que le virus est dangereux?

Est-ce que je crois que la science travaille pour moi ou contre moi?

Est-ce que je crois que la médecine moderne rend mon corps plus sain ou plus malade?

Est-ce que je crois qu'une injection de gingembre et de curcuma ou une vaccination par ARNm est meilleure pour le système immunitaire?

Les résultats d'une enquête menée par la plateforme de rencontres Parship en mai 2021 vont dans ce sens: parmi les célibataires interrogés, un peu moins de 40% ont déclaré qu'ils ne fréquenteraient que des personnes ayant la même opinion qu'eux concernant la pandémie.

Le fait que le Covid et la question de la vaccination soient devenus des éléments aussi importants dans les rencontres va à l'encontre de l'évolution des sociétés. Dans les sociétés, occidentales du moins, l'amour et le mariage sont de moins en moins liés au statut social, à la religion ou même à la race.

L'Église a interdit les «mariages mixtes» jusque dans les années 1960

Jusque dans les années 1960, les «mariages mixtes», comme on les appelait péjorativement, étaient mal vus et même interdits par le droit ecclésiastique.

En 1962 encore, le pape Jean XXIII a échoué au Concile Vatican II avec son projet voulant faciliter le mariage des catholiques avec des réformés. Seul le pape Paul VI a réussi à faire passer cette libéralisation, en 1966. Cela semble presque inconcevable dans la perspective actuelle, alors qu'en Suisse, il y aura bientôt une votation sur le «mariage pour tous», c'est-à-dire sur l'égalité des couples hétérosexuels et homosexuels en droit civil.

De leur côté, les musulmans et les juifs strictement dévots se marient encore souvent au sein de leur propre communauté religieuse. Mais même dans ces religions, la tendance est à l'ouverture. Cependant, le climat socio-politique peut toujours créer de nouvelles fractures. Même avant la crise du Covid, cela était évident aux États-Unis, un pays qui est souvent pionnier dans les développements sociaux, pour le meilleur ou pour le pire.

Ceux de gauche ne devraient pas épouser ceux de droite, et vice versa

Depuis que la politique américaine est de plus en plus polarisée, l'affiliation à un parti est devenue une ligne de démarcation. Selon la sociologue américaine Arlie Hochschild, qui enseigne à l'université de Berkeley, le fossé s'est ouvert une décennie avant l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, mais cette élection a accentué la division.

Dans son livre «Strangers in Their Own Land», Hochschild écrit que dans les années 1960, seuls 5% des parents qui votaient démocrate étaient embêtés si leur enfant épousait un républicain. Il en est de même pour les parents républicains dont l'enfant a épousé un démocrate.

Arlie Hochschild note que ce chiffre est passé entre 30 et 40% en 2016. Cela dérange donc un parent sur trois si sa progéniture se marie au-delà des lignes du parti. Ainsi, la question de l'affiliation au parti a remplacé celle de la race comme critère le plus segmenté.

Une polarisation comme aux États-Unis?

Il est impossible de trouver des études similaires en Suisse. Les parents UDC en Suisse ont-ils aussi des problèmes lorsque leurs enfants épousent un socialiste ou un Vert? La société suisse étant plus intégrée et moins divisée qu'aux États-Unis, ce problème a peu de chances d'exister, du moins à grande échelle. Les gens de gauche ne devraient pas épouser ceux de droite, et vice versa.

Il n'est pas certain que cela reste ainsi. L'ancien directeur de la Banque nationale suisse, Philipp Hildebrand, qui travaille désormais pour le gestionnaire d'actifs américain BlackRock et connaît bien l'Amérique, a récemment déclaré, lors d'une conférence, qu'il craignait que la Suisse ne se rapproche des États-Unis en termes de polarisation et de division politique.

Les corona-sceptiques, un groupe très hétérogène

Pour l'instant, cependant, le Covid est le plus grand clivage en matière de rencontres et il ne peut pas être épinglé sur l'axe gauche-droite - à cet égard, il brise les idéologies politiques d'une manière presque bénéfique. Une équipe de recherche de l'Institut de sociologie de l'Université de Bâle a conclu fin 2020 que les corona-sceptiques constituent un groupe très hétérogène.

Les sympathisants de l'UDC sont surreprésentés, mais aussi les personnes qui ont tendance à être de gauche ou Verts. Le groupe est également diversifié en termes d'éducation; les diplômés du secondaire sont même légèrement surreprésentés. Il est donc tout à fait possible qu'un électeur UDC avec un diplôme universitaire et une fan d'homéopathie Verte se fréquentent.

Caractéristiques externes de l'appartenance à un groupe

On peut déterminer qui a quelle attitude en matière de Covid sur les plateformes de rencontre, mais pas dans la vie quotidienne. Sauf si l'on transporte son idéologie vaccinale dans le monde extérieur, ce qui se produit également.

Alors que les soi-disant «pro-vaccin» présentent parfois leurs patchs de vaccination sur les réseaux sociaux et annoncent ensuite leur statut vaccinal à qui veut, les opposants à la vaccination font le plein de T-shirts avec des imprimés tels que «Pas de vaccin = pas de Covid» ou «je ne me vaccine pas pour les autres». Il est difficile d'imaginer que ces slogans facilitent la communication pour dépasser le clivage sur le sérum. Ils servent plutôt de marque de reconnaissance et de démarcation.

«Il y a toujours eu un grand groupe d'opposants à la vaccination», a déclaré Katja Rost, professeure de sociologie. En temps normal, les questions sur la façon de prendre soin de sa santé n'étaient pas quelque chose qui déterminait l'agenda et la liberté de mouvement de chacun. Désormais, c'est le cas, et cela crée un fossé.