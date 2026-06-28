La Suisse a déjà versé 500 millions aux Etats-Unis pour les F-35

L'avion de combat F-35A est couramment utilisé par l'armée américaine, mais il tarde à arriver en Suisse. Image: www.imago-images.de

La Suisse a déjà versé 500 millions de francs aux Etats-Unis sur un compte destiné à l'achat d'armement. Cette décision se justifie pour des raisons stratégiques qui vont plus loin que les F-35A.

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La Suisse a fait un versement anticipé de 500 millions de francs aux Etats-Unis pour l'acquisition des avions de combat F-35A, a indiqué le chef de l'armement de la Confédération dans un entretien diffusé dimanche par le NZZ am Sonntag. Tous les paiements prévus pour 2026 ont déjà été effectués, ajoute-t-il.

Ces versements anticipés visent à garantir que le compte de financement commun destiné aux opérations d'armement suisses aux Etats-Unis reste suffisamment approvisionné, a expliqué Urs Loher, le directeur de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse).

Aussi pour les F/A-18

Ce fonds permet de financer l'ensemble des projets d'achats suisses aux Etats-Unis, notamment l'acquisition des 30 F-35A, des systèmes de défense aérienne Patriot, ainsi que des pièces de rechange pour les F/A-18, a énuméré le responsable. Une interruption des paiements aurait pu entraîner l'arrêt des livraisons de pièces de rechange pour les actuels avions de combat de l'armée suisse F/A-18 ou nuire au projet des F-35. Il a ajouté:

«Le risque était trop grand pour nous»

L'assemblage du premier appareil furtif F-35A destiné à la Suisse a débuté en mai 2026. Les livraisons doivent s'échelonner de 2027 à 2030.

Une opportunité pour les Patriot

Concernant les cinq batteries Patriot commandées en 2022, la Suisse a déjà versé près de 700 millions de francs. Leur livraison aurait dû commencer cette année, mais elle a été retardée de plusieurs années. Urs Loher a relevé que les dispositions contractuelles permettent aux Etats-Unis de redéfinir leurs priorités dans des situations exceptionnelles, mais il part du principe que Washington respectera ses engagements.

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Le directeur d'armasuisse remarque que certains éléments du système antiaérien, comme les lanceurs, les radars ou l'unité de commandement, pourraient être utilisés plus rapidement que prévu en Suisse à des fins de formation.

En effet, les batteries Patriot que les Etats-Unis devaient livrer à l'Allemagne, en 2027 ou 2028, mais initialement destinés à la Suisse, ne correspondent pas à la configuration souhaitée par l'armée allemande, ce qui pourrait libérer certains composants pour la Suisse, a ajouté Urs Loher, qui a relativisé:

«Nous prenons tout ce que nous pouvons obtenir»

(btr/ats)