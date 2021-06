Vous êtes contre toute forme d'adhésion, tant à l'UE qu'à l'EEE. Pourquoi? Dans un premier tant, nous vous invitons à dire, parmi toutes les réponses proposées, quelle est la raison principale de votre refus. Dans un second temps, et de façon à vous permettre d'effectuer un choix multiple, à cocher plusieurs réponses possibles. Il vous est possible de hiérarchiser vos réponses en cochant «Non, ce n'est pas la raison principale ou la raison tout court de mon refus.»

La démocratie directe n’y survivrait pas. La Suisse est un Etat fédéral, fait de communautés linguistiques diverses. Une plus grande intégration à l'Europe pourrait mettre en danger la paix confédérale. Les coutumes, l'identité de la Suisse y perdraient. Ce que je vois de la France, pays fracturé, miné par le chômage et des problèmes de délinquance, pays aux prises avec le terrorisme, ne m'incite pas à entrer dans l'Europe sous une forme ou sous une autre. Les frontières de la Suisse me protègent. Je me méfie du poids de l'Allemagne en Europe. Je ne veux pas d'une Suisse dominée par l'Allemagne. La Suisse doit rester maîtresse autant que possible de sa politique migratoire. Elle doit pouvoir introduire des limitations à la libre-circulation des personnes, même si l'Europe devait prendre des mesures de rétorsion. La Suisse, pays d'exportations, doit pouvoir garder les mains libres sur un plan économique. Ses intérêts sont autant, sinon plus en Asie qu'en Europe. Les salariés seraient perdants. Les salaires seraient tirés vers le bas.