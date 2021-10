Genève-Paris pour 20 francs en TGV, coup de comm' ou bonne affaire?

Une vente flash depuis ce matin propose un aller-retour Genève-Paris pour 40 francs afin de marquer les 40 ans de la ligne.

Cela fait 40 ans que la liaison Genève - Paris via le TGV Lyria existe. Pour fêter ça, l'entreprise propose, depuis ce jeudi 5h du matin, des billets au prix symbolique de 40 francs. Attention, cela concerne uniquement des voyages du lundi 8 novembre 2021 au vendredi 22 avril 2022 inclus.

Et, visiblement l'opération de communication a été rondement menée, car ça cartonne. Le site dédié est pris d'assaut 👇.

Mais, ça vaut le coup?

Difficile à dire, car le prix du trajet en TGV varie en fonction de nombreux facteurs. Des différences qui peuvent parfois aller du simple au double. Par exemple, si on souhaite réserver un aller simple pour ce vendredi matin, avec un départ à 6h30, ça va coûter ça 👇:

source: CFF

Par contre, si on vise mardi prochain, alors on fait déjà une belle économie 👇:

source: cff

Donc oui, on peut dire que 20 francs l'aller, ça vaut le coup. Et si Paris ne vous plait pas, il y a même une liaison pour Dijon. Et le petit bonus? Avec un peu de chance vous circulerez dans une rame aux couleurs de Genève. Elle a, d'ailleurs, été inaugurée en grandes pompes 👇.

Pour profiter des billets dégriffés, c'est par là. (jah)