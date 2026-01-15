assez ensoleillé10°
DE | FR
burger
Suisse
International

Dropshipping: Attention à ces fausses boutiques en ligne suisses

Achats en ligne
Produits de mauvaise qualité, ou tout simplement inexistants? Une association de consommateurs suisses s'attaque au dropshipping. (Image d'illustration) Image: Shutterstock

Attention à ces fausses boutiques en ligne suisses

Pas moins de 1500 plaintes liées au dropshipping ont été déposées en Suisse, indique l'organisation des consommateurs alémaniques Konsumentenschutz.
15.01.2026, 13:4015.01.2026, 13:40

Les fausses boutiques en ligne agacent particulièrement les consommateurs.

Au total, la fondation a reçu 8640 demandes de conseil, plaintes et signalements liés au dropshipping, indique-t-elle jeudi dans un communiqué.

Temu et guerre des prix: Migros et Coop face à une année tendue

La manoeuvre, qui n'est pas interdite en Suisse, consiste à vendre en ligne des marchandises que les commerçants n'ont pas en stock.

Bien souvent, les clients reçoivent des produits de très mauvaise qualité, ou alors pas de produit du tout, sans possibilité de remboursement.

De fausses entreprises suisses

Plusieurs boutiques en ligne se sont récemment fait passer pour des entreprises suisses traditionnelles. Les acheteurs ont, après une longue attente, reçu des produits de qualité inférieure provenant directement de Chine. Un retour ou un remboursement était pratiquement impossible.

Konsumentenschutz tient une liste des sites internet frauduleux et a dénoncé plusieurs exploitants cet été. L'organisation fait aussi état de nombreuses arnaques pour des abonnements sur des sites de rencontres par exemple.

Ces commerçants suisses pactisent avec Temu

Les opérateurs téléphoniques figurent également en bonne place sur la liste noire de l'association. Cette dernière a porté plainte contre Sunrise en 2024 pour concurrence déloyale. Le cas est toujours en cours.

(sda/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
de Pol-Malo LE BRIS, londres
Selecta quitte la Suisse
Selecta quitte la Suisse
de Benjamin Weinmann
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
de Doris Kleck
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Thèmes
Leonardo DiCaprio a été la cible d’une blague aux Golden Globes.
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Karin Keller-Sutter veut en finir avec le mariage qui coûte cher
La Suisse votera le 8 mars sur l’imposition individuelle des couples mariés, une réforme soutenue par le Conseil fédéral, mais combattue par référendum et plusieurs cantons.
La campagne sur l'imposition individuelle des couples mariés est lancée, en vue de la votation du 8 mars. La ministre des finances Karin Keller-Sutter a défendu mardi le projet du Conseil fédéral visant à corriger la «pénalisation du mariage», combattu par référendum.
L’article