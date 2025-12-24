ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Des commerçants suisses se contredisent sur Temu

Ces commerçants suisses pactisent avec Temu

Même des membres d’une association très critique envers la plateforme chinoise y vendent désormais leurs produits. De quoi susciter des interrogations.
24.12.2025, 05:3124.12.2025, 05:31
Pascal Michel / ch media
Depuis son lancement en Suisse en avril 2023, Temu est devenue l&#039;une des dix premi�res plateformes de commerce en ligne du pays (archives).
Depuis son lancement en Suisse en avril 2023, Temu est devenue l'une des plus grandes plateformes de commerce en ligne du pays.Keystone

La présence de vendeurs suisses sur Temu ne cesse de croître. Selon le cabinet de conseil Carpathia, une dizaine de commerçants helvétiques sont déjà actifs sur la plateforme chinoise. Aux côtés de petites boutiques proposant vernis à ongles, bijoux ou costumes de carnaval, on trouve désormais des acteurs plus établis. Les spécialistes du commerce de détail citent notamment les enseignes d’électronique Novistore et Hermex, ainsi qu’une entreprise d’ameublement baptisée Guteszeug.

A la mi-septembre, Temu a ouvert ses portes aux commerçants suisses, leur promettant un «canal de vente à la fois rentable et à large portée». Dans un premier temps, seules les ventes en Suisse sont possibles. Mais à moyen terme, les vendeurs helvétiques devraient aussi pouvoir toucher une clientèle internationale.

Carpathia écrit:

«Alors qu’en Suisse, le débat se poursuit sur la manière d’aborder cette plateforme chinoise, certains commerçants ont déjà tranché. Les clients sont là, la portée est importante et les conditions semblent acceptables: ils saisissent donc l’opportunité.»
Temu: un commerçant suisse décide de tout dévoiler

Les commerçants suisses «essaient» Temu

Reste à savoir si ces conditions sont réellement avantageuses. Notre enquête montrait récemment que les premiers commerçants suisses sur Temu ne misent pas tant sur des volumes de vente élevés que sur une meilleure compréhension de la concurrence chinoise en étant présents sur la plateforme.

Un vendeur, souhaitant rester anonyme, se montre sceptique:

«L’objectif est clair: proposer, dans chaque catégorie de produits, le prix le plus bas du marché, peu importe l’origine du vendeur ou la qualité offerte. Officiellement, Temu n’impose pas de prix fixes. Mais dans la pratique, le système compare en permanence les tarifs avec ceux d’autres plateformes comme Amazon.

Sur cette base, nous recevons des "recommandations" de prix censées nous rendre compétitifs. Or ces montants sont parfois inférieurs à notre propre prix d’achat, ce qui n’a aucun sens économiquement.»

Un point de vue partagé par Stephan Widmer, directeur de Beliani, une société suisse de vente de meubles active principalement en ligne et basée à Baar (ZG). Son entreprise, présente sur Temu à titre expérimental, souhaite avant tout vouloir en tirer des enseignements. «Si l’expérience ne s’avère pas concluante, nous nous retirerons rapidement», explique Widmer

Des prix plus élevés sur Temu que sur leur site

La stratégie tarifaire de certains vendeurs soulève toutefois des interrogations. C’est le cas du commerçant schaffhousois Hermex. Sur Temu, il propose par exemple un film de protection pour la console Nintendo Switch à 12 francs, alors que le même article est vendu 9,95 francs sur sa propre boutique en ligne. Dans ces conditions, il est peu probable que l’algorithme de Temu lui accorde une grande visibilité.

Temu et Shein accusés de «mettre en danger les enfants suisses»

Les raisons de ce positionnement n’ont pas pu être clarifiées: quelques heures après notre question, l’offre concernée disparaissait de la plateforme.

Un autre élément retient l’attention: Hermex est membre de l’Association suisse du commerce. Or celle-ci combat vigoureusement la concurrence à bas prix en provenance de Chine. A l’été 2024, elle a déposé une plainte contre Temu auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), estimant que ses pratiques enfreignaient les règles de la concurrence loyale. L’association dénonçait notamment le non-respect des normes suisses en matière de sécurité des produits et de gestion des déchets.

Temu contraint d’ajuster ses pratiques

Le cas d’Hermex crée ainsi une situation paradoxale: un membre de l’Association suisse du commerce est actif sur Temu, une plateforme pourtant vivement critiquée pour sa concurrence chinoise à bas prix.

A première vue, la contradiction est frappante. Pour Bernhard Egger, directeur de l’Association suisse du commerce, l’analyse reste toutefois nuancée:

«Lorsque des commerçants ou producteurs suisses utilisent la plateforme pour proposer des produits certifiés et conformes au droit suisse, nous n’y voyons pas d’objection. Les clients disposent alors à la fois d’un interlocuteur suisse et d’une entreprise clairement responsable.»
Comment Temu et Shein entrent dans votre tête pour vous faire acheter

Les critiques formulées par les commerçants helvétiques ont déjà eu un certain impact sur le fonctionnement de l’entreprise. En avril, le Seco a annoncé que Temu s’était engagé à apporter des améliorations. La plateforme n’exerce plus de pression sur les clients avec des messages du type «Dépêchez-vous!» et doit désormais afficher ses rabais de manière plus transparente.

Pour la branche, il s’agit là de premiers progrès. Mais des zones d’ombre subsistent, notamment en matière de responsabilité du fait des produits. Le Seco précise qu’aucune procédure juridique n’est actuellement envisagée contre l’implantation de Temu en Suisse, tout en se réservant le droit d’intervenir à nouveau en cas de plaintes.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
1 / 42
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
partager sur Facebookpartager sur X
Cet Allemand détient la plus grand collection de boules à neige au monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi les CFF ont donné un mandat à Siemens sans appel d'offres
Depuis la polémique autour de la commande de nouvelles rames en Allemagne, l’attribution des contrats par les CFF fait l’objet d’une attention particulière. Un nouveau mandat suscite désormais des interrogations.
Les CFF ont attribué sans appel d'offres un contrat pour leurs systèmes de conduite ferroviaire. Le mandat a été octroyé à Siemens Mobility. Selon la décision qui a été publiée sur la plateforme des achats de la Confédération Simap, le volume du contrat devrait atteindre 75,7 millions de francs
L’article