Coop, Migros et les autres détaillants devront encore relever des défis en 2026. Image: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Temu et guerre des prix: Migros et Coop face à une année tendue

Une nouvelle analyse d'UBS conclut que les ventes au détail devraient croître moins fortement en 2026 que l'année précédente. Voici les raisons.

Benjamin Weinmann / ch media

C'est une formule consacrée dans le secteur, valable année après année: le commerce est en mutation. En 2025, le marché suisse a lui aussi connu des bouleversements. Des enseignes comme Alnatura ou The Body Shop ont disparu, tandis que de nouvelles, comme Action, ont fait leur apparition.

Les plateformes chinoises de commerce en ligne ont provoqué des tensions politiques. Non loin de la frontière, le distributeur américain Costco a ouvert un nouveau magasin XL.

Des difficultés en vue sur le marché du travail

Selon une nouvelle estimation d'UBS, le secteur s'est bien maintenu malgré ces circonstances. En 2025, le commerce de détail suisse a enregistré une croissance nominale de 1%. Pour l'année à venir, les experts de la grande banque se montrent toutefois plus prudents: la progression ne devrait atteindre que 0,8% en 2026. UBS écrit dans son analyse:

«La consommation devrait perdre un peu de sa dynamique de croissance»

Deux facteurs expliqueraient principalement cette tendance: d'une part, le marché du travail devrait continuer à se tendre en raison d'une croissance économique inférieure à la moyenne en Suisse. D'autre part, les augmentations des salaires réels resteront positives, mais nettement moins importantes qu'en 2025.

L'essor des achats en ligne à l'étranger

La grande banque prévoit que le franc devrait légèrement se déprécier cette année par rapport à l'euro. En d'autres termes, le tourisme d'achat ne devrait pas devenir plus attractif, du moins dans le commerce physique. En revanche, le commerce en ligne continuera, selon UBS, à gagner en importance. Et ce sont précisément ces ventes qui risquent de s'échapper davantage vers l'étranger, que ce soit vers Amazon aux Etats-Unis ou vers Temu et Shein en Chine.

Les analystes de la banque soulignent que cette tendance était déjà observable en 2025. Les segments particulièrement touchés par le commerce en ligne international; bricolage, jardinage, accessoires automobiles ainsi que vêtements et chaussures n'ont enregistré aucune croissance réelle des ventes.

En revanche, les ventes dans les secteurs de la santé et des loisirs ont progressé. Les segments de l'électronique grand public et de l'habitat, qui avaient connu plusieurs années de recul, ont également retrouvé une croissance réelle.

Les prix sont perçus comme plus élevés

Meret Mügeli, économiste chez UBS, explique:

«L'évolution réelle des ventes au détail s'avère depuis quelques années plus robuste que ne le laisserait penser le moral des consommateurs.»

Le moral des consommateurs avait chuté à la mi-2022 sous la moyenne de longue période en raison de l'inflation croissante et ne s'est depuis jamais complètement redressé. De plus, de nombreux consommateurs continuent de percevoir les prix comme élevés, malgré la baisse de l'inflation. Néanmoins, une forte chute des ventes n'a pas eu lieu depuis lors.

Selon une enquête menée par le cabinet de conseil Fuhrer & Hotz auprès de hauts responsables du secteur, cette pression a provoqué des tensions entre le commerce et l'industrie. Un exemple en est le retrait de nombreux produits chez Migros (rapporté par CH Media).

Le distributeur ayant adopté une stratégie de bas prix, au grand mécontentement de ses fournisseurs, plusieurs marques manquent ainsi depuis des mois dans les rayons, de Lindt à Feldschlösschen en passant par Perwoll. D'autres frictions lors des négociations sur les prix ne sont donc pas à exclure en 2026.

Traduit et adapté par Noëline Flippe