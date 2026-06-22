Deux Suissesses sont décédées dans l'accident sur l'autoroute A5. Image: Imago

Deux Suissesses meurent dans un grave accident en Allemagne

Agée de 17 et 23 ans, les deux victimes ont été impliquées dans un carambolage sur l'autoroute A5, dans le Bade-Wurtemberg.

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Deux ressortissantes suisses ont perdu la vie samedi dans un accident de la route dans le sud de l'Allemagne. Selon des médias locaux, une collision s'est produite lors d'un changement de voie sur l'autoroute A5, près d'Appenweier, dans le Land de Bade-Wurtemberg. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé les décès.

D'après Blick, les victimes sont deux jeunes Suissesses âgées de 17 et 23 ans. Elles circulaient à bord d'une Smart immatriculée en Suisse lorsqu'elles ont été impliquées dans la collision et le carambolage de plusieurs véhicules qui s'en est suivi.

Plusieurs véhicules ont été impliqués dans l'accident. Image: Imago

Contacté par Keystone-ATS, le DFAE a indiqué que le Consulat de Suisse à Stuttgart est en contact avec les autorités compétentes et apporte son soutien aux proches des victimes. Aucune autre information n'a été communiquée pour des raisons liées à la protection de la personnalité et des données. (sda/trad.jzs)