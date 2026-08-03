Des pluies intermittentes et du chaud humide: bienvenue en août 2026. shutterstock (montage)

Voici ce que la météo réserve aux Suisses en août

Après un mois de juillet record, la canicule s’éloigne doucement de la Suisse. Mais août restera chaud, humide et instable, avec une alternance d’éclaircies et d’orages localisés qui ne suffira peut-être pas à enrayer la sécheresse.

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Juillet 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré en Suisse. Après la canicule, que nous réserve le mois d'août, à l'heure où les températures commencent — lentement mais sûrement — à redescendre? MétéoSuisse nous répond.

«La phase caniculaire est gentiment en train de prendre fin», nous indique MeteoSuisse. Les choses devraient se rafraîchir très prochainement, car:

«Lundi soir et mardi, on pourra compter sur des orages sur la Suisse romande» MeteoSuisse

Et ensuite, la fraîcheur? Pas si vite. «Le ciel va s'éclaircir dès mercredi en plaine et jeudi dans les Alpes et les températures vont à nouveau remonter.»

«Mais les maximales ne devraient, cette fois-ci, pas dépasser les 30 degrés dans la plupart des zones» MeteoSuisse

On rappelle qu'il a fait jusqu'à 39,7°C à Bâle il y a quelques jours à peine, le 30 juillet. En Suisse romande, il a fait jusqu'à 35,1°C à Neuchâtel et 34,8°C à Genève. Après cette accalmie, dès le début de la semaine prochaine, «une nouvelle phase orageuse pourrait recommencer».

Août: chaud, humide, instable

Que faut-il attendre pour le mois d'août qui vient, alors? «La spécificité des prochaines semaines, c'est une atmosphère chaude, humide et plus instable qu'en juillet», nous indique MeteoSuisse.

La canicule est donc derrière nous. Mais il n'est pas pour autant question de parler de températures fraîches. «Il va tout de même faire chaud, au-dessus des normes saisonnales habituelles», nous indique notre expert de MeteoSuisse. La vraie différence: les chaleurs vont alterner avec les orages. «L'air lourd et humide va donner lieu à plusieurs épisodes d'orages, plutôt localisés», nous indique MeteoSuisse.

«Nous allons voir des passages de précipitations entrecoupés de moments de chauds humides» MeteoSuisse

Pas sûr cependant que cela suffise à mettre fin à la sécheresse. «Pour cela, il faudrait au moins un épisode de précipitations plus étendu, idéalement plusieurs jours consécutifs de pluies peu intenses, histoire que les sols se gorgent lentement d'eau. Si les averses sont trop courtes et intenses, l'eau peine à s'infiltrer dans le sol, avec un ruissellement de surface important.»