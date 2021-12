La Suisse n'est plus le pays le plus mondialisé, qui l'a détrônée?

L'Ecole polytechnique de Zurich a publié une étude sur la globalisation. Les pays dans le top 3 ont un commerce extérieur élevé et des secteurs financiers forts.

Les Pays-Bas ont détrôné la Suisse en tant que pays le plus globalisé du monde. Le trio de tête est complété par la Belgique dans l'indice de mondialisation publié lundi par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'EPF Zurich.

Les trois pays ont des taux de commerce extérieur élevés et des secteurs financiers forts, ont expliqué les chercheurs du KOF. Sur le plan politique, les trois pays jouent un rôle important et sont donc un point fixe pour de nombreuses organisations non gouvernementales et institutions internationales.

L'indice KOF de la mondialisation se réfère, toutefois, à l'année 2019. Les effets de la crise de Covid n'y sont donc pas encore inclus. (jah/ats)