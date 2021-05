Suisse

Un nain géant nouvel ambassadeur du canton du Jura en France



Le «Grand Nain» bétonné de Plonk & Replonk a quitté, lundi, son foyer de Porrentruy (JU) pour une escapade chez ses voisins français.

«Le nain enrobé a son test PCR et son passeport», a souligné Hubert Froidevaux, l'un des membres du collectif Plonk & Replonk.

«Il a été confiné très longtemps et maintenant il part en voyage»

C'est quoi cette histoire de nain?

Plonk & Replonk est un collectif spécialiste des détournements de cartes postales anciennes et autres les photomontages. Et c'est Porrentruy qui abrite le musée dédié aux œuvres de ces maîtres des montages absurdes. Parmi leur œuvre on compte des nains de toutes tailles coulés dans du béton.

«Ce nain est l'ambassadeur du canton du Jura avec son côté frondeur et espiègle», a expliqué le cinéaste Claude Stadelmann qui participe à cette opération destinée à donner plus de visibilité à la fois au collectif d'artistes et à la Ville de Porrentruy.

Mais ils vont le mettre où leur truc?

L'œuvre de 3,5 tonnes et de 2,5 mètres est partie en direction d'Arc-et-Senans, en France. Le collectif va y réinventer l'histoire de la Saline royale. L'exposition sera ouverte du 13 juin au 31 octobre. Le «Grand Nain» sera de retour à Porrentruy pour la Saint-Martin. (ats/jah)