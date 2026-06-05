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L'autoroute A1 à Genève sera fermée à cause du G7 à Evian

Le G7 de Macron va fermer cet axe crucial entre la Suisse et la France.
Le sommet d'Evian va couper un axe stratégique entre Genève et la France.Image: montage watson

Genève ferme l'autoroute de contournement trois jours pendant le G7

Pour sécuriser le G7 d'Evian, en France voisine, un tronçon stratégique de l'A1 sera fermé trois jours entre Genève et la France.
05.06.2026, 11:3405.06.2026, 12:05

Le sommet du G7 voulu par Emmanuel Macron à Evian aura des conséquences bien concrètes du côté suisse de la frontière. En dehors des manifestations importantes des anti-G7 attendues à Genève, du 15 au 17 juin, un tronçon stratégique de l'autoroute A1 sera totalement fermé en direction de la France, rapportent la Tribune de Genève et la RTS.

Concrètement, les automobilistes arrivant depuis Lausanne ne pourront plus rejoindre la douane de Bardonnex. La circulation sera interrompue entre Meyrin et la frontière française pendant 72 heures. Seul le tronçon jusqu'à Meyrin restera accessible. L'entrée en Suisse depuis la France demeurera possible, même si des contrôles renforcés sont également prévus.

L'autoroute de contournement bloqué

Cette fermeture touche l'un des axes routiers les plus importants du canton, l'autoroute de contournement. Elle permet notamment de relier l'aéroport de Genève à la France sans passer par le centre-ville. Chaque jour, des milliers de frontaliers et de nombreux camions de marchandises l'empruntent.

Pourquoi Genève et les anti-G7 s'écharpent autour d'un pont

Selon la RTS, les milieux économiques genevois redoutent déjà les conséquences de cette mesure. Le directeur général de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, Vincent Subilia, estime que l'impact sera considérable pour les entreprises installées autour du nœud autoroutier de Bardonnex.

Mais les automobilistes ne seront pas les seuls concernés. Comme l'a détaillé watson, le G7 entraînera une série de perturbations dans toute la région lémanique. La plupart des postes-frontières genevois seront fermés entre le 12 et le 18 juin, tandis que les autorités s'attendent à d'importants bouchons aux passages restant ouverts. Les Transports publics genevois circuleront selon l'horaire vacances du 15 au 17 juin et plusieurs liaisons ferroviaires seront également perturbées en raison de travaux planifiés autour de Lausanne.

D'autres problèmes 👇

Ce sera le chaos pour les CFF et les automobilistes romands à cause du G7

L'annonce passe mal auprès de certains acteurs économiques. Un entrepreneur cité par le quotidien genevois juge «hallucinantes» les restrictions imposées aux habitants et aux entreprises du canton pour sécuriser un sommet qui se déroule en France.

La Tribune de Genève révèle de son côté que la faîtière des transports et de la logistique Spedlogswiss cherche actuellement une solution alternative via Ferney-Voltaire. Dans l'attente, elle recommande à ses membres d'éviter Genève et d'emprunter d'autres itinéraires pour rejoindre la France ou l'Espagne.

Que dit Genève?

Ni le Conseil d'Etat genevois ni la police n'ont encore détaillé publiquement les raisons précises de cette fermeture, selon la RTS. Une communication des autorités est attendue prochainement.

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