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L'Arabie Saoudite paie 300 millions à Stadler pour 10 trains

L&#039;Arabie saoudite commande dix trains Intercity supplémentaires auprès de Stadler.
L'Arabie saoudite commande dix trains Intercity supplémentaires auprès de Stadler.Image: Visualisation: dr

L'Arabie Saoudite paie 300 millions pour 10 nouveaux trains suisses

Le constructeur ferroviaire suisse Stadler livrera dix trains Intercity supplémentaires à l'Arabie saoudite pour plus de 300 millions de francs. Les Chemins de fer saoudiens exercent ainsi une option de contrat datant de 2024.
09.10.2026, 16:5609.10.2026, 16:56

En 2024, le constructeur ferroviaire de suisse Stadler a signé un contrat avec les Chemins de fer saoudiens (SAR). Il portait sur la livraison de dix trains Intercity, de pièces de rechange et d'une maintenance sur dix ans. S’y ajoutait une option pour dix trains supplémentaires. Valeur de ce paquet global: environ 600 millions de francs.

Les SAR lèvent maintenant l’option pour un montant de plus de 300 millions de francs et passent ainsi commande ferme à Stadler de la seconde tranche de dix trains. La flotte saoudienne de trains Stadler double donc pour atteindre vingt véhicules.

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Le contrat de maintenance existant est étendu aux trains supplémentaires. Tous les véhicules sont destinés à la ligne est-ouest des SAR.

Du travail pour les usines suisses de Stadler

Selon l’entreprise, les trains seront «produits en grande partie dans les usines de Stadler en Suisse». Les caisses des voitures motrices proviennent de l’usine espagnole de Stadler à Valence. La production des trains supplémentaires interviendra directement à la suite de la fabrication de la première série, lancée en avril 2026.

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Les SAR prévoient de démarrer l’exploitation commerciale de transport de voyageurs avec les nouveaux trains Stadler durant la seconde moitié de 2029. Les trains mesurent chacun 175 mètres de long et offrent 320 places.

Lors de la signature du contrat en 2024, le président de Stadler, Peter Spuhler, avait qualifié l’entrée sur le marché ferroviaire de la région du Golfe d’un «jalon stratégique pour Stadler». (ch media/trad. ysc)

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