Keystone

Ce projet de transports convainc les CFF, mais moins les élus

La consultation du projet du Conseil fédéral «Transports'45» est terminée. Les avis divergent.

Plus de «Suisse»

Le projet du Conseil fédéral «Transports'45» regroupe pour la première fois le rail, les autoroutes et le trafic d'agglomération. La consultation sur le projet s'est achevée vendredi. Associations, partis et branches sont divisés, notamment sur le financement et les priorités à fixer.

S'appuyant sur une expertise de l'EPFZ, Transport'45 englobe environ 50 milliards de francs d'investissements d'ici 2045 pour le transport routier et ferroviaire, dont un premier paquet de 11 milliards doit être soumis au Parlement début 2027. Un deuxième message doit suivre en 2031.

Pour le rail, parmi les projets retenus en Suisse romande figure une amélioration de la ligne ferroviaire Bienne-Lausanne/Genève, la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ainsi que l'extension de la gare de Genève Cornavin. Le projet Morges-Perroy, prévoyant la construction d'une double voie additionnel et d'un tunnel sera inclus dans le message de 2031.

Des améliorations en Suisse alémanique

Outre-Sarine, il est notamment prévu d'augmenter la cadence sur certaines lignes, entre Berne et Zurich, entre Berne et Lucerne ou encore entre Bâle et Zurich. La première étape de la gare de passage de Lucerne et le tunnel du Grimsel ont aussi été retenus. Sur ce dernier point, de nombreux opposants réclament d'ailleurs son retrait du premier message, les moyens alloués étant jugés trop élevés.

Sur les 24 milliards de francs nécessaires pour l'aménagement du rail jusqu'en 2045, il manque 10 milliards. Pour y remédier, le Conseil fédéral prévoit une prolongation du pour mille de la TVA temporaire après 2030, comme source de revenus pour le Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF).

Le PS, les Vert-e-s, le PLR et Le Centre soutiennent cette mesure, tout en demandant davantage de transparence sur l'évolution financière du FIF. L'UDC s'y oppose fermement.

Les CFF sont partants

Les CFF, l'Union des transports publics (UTP) et la Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO) soutiennent globalement le projet, mais réclament davantage de moyens pour le rail. L'UTP propose notamment de suspendre jusqu'en 2045 le remboursement des dettes du Fonds pour les transports publics, à hauteur de 4 milliards de francs.

Les CFF demandent de leur côté des priorités claires et un financement «réaliste», estimant que les moyens prévus ne suffisent pas pour réaliser les mesures envisagées.

Plusieurs organisations demandent que les besoins de la Suisse occidentale soient mieux pris en compte. La CTSO et OuestRail souhaitent notamment renforcer la place de l'axe Est-Ouest dans la planification.

L'Association transports et environnement (ATE) rejette le projet, estimant que la Suisse romande est laissée de côté. Elle demande notamment que la double voie et le tunnel entre Morges et Perroy soient intégrés au message 2027, une revendication soutenue par la Communauté d'intérêt pour les transports publics (CITraP) et OuestRail.

Les cantons attendent de voir

Les cantons sont plus nuancés. La Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des transports publics (CTP) soutiennent le projet sur le fond, mais jugent qu'il n'a pas encore atteint le degré de maturité requis, notamment dans le domaine ferroviaire.

Elles réclament une planification financière transparente du FIF et une budgétisation réaliste des étapes d'extension jusqu'en 2045. Sur le fond, les cantons ont toutefois apporté leur soutien au projet. De leur côté, Neuchâtel, Vaud et Genève émettent également des réserves.

Pour l'aménagement des routes, «Transports'45» prévoit notamment l'élargissement à six voies entre Perly et Bernex (GE), destiné à supprimer un goulet d'étranglement. Un autre élargissement est prévu en Argovie. Au total, 31 projets représentant quelque 16 milliards de francs sont en revanche abandonnés. Les deux projets retenus sont devisés à environ 1,6 milliard et seront financés par le Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA).

Le Touring Club Suisse (TCS) soutient l'approche globale du projet, mais critique la suppression prévue des 31 projets routiers, dont le contournement de Morges. Cela risque «d’aggraver les goulets d’étranglement existants pour des décennies».

Pour l'ATE, Transport'45 fait fi du «non» à l’extension des autoroutes exprimé en novembre 2024. Elle demande de donner la priorité au rail, à la marche et au vélo plutôt qu'à de nouvelles capacités autoroutières.

L'UDC veut des routes

L'UDC considère de son côté que le projet pénalise la circulation routière. Elle demande que les volets rail, route et agglomérations soient liés dans un «paquet global indivisible». Le PLR, le PS et les Vert-e-s défendent au contraire des arrêtés fédéraux distincts, afin de respecter les mécanismes de financement propres à chaque mode de transport.

Le Conseil fédéral entend aussi soutenir le développement coordonné des transports et de l'urbanisation dans les grandes agglomérations. Plus de cent projets dans 40 agglomérations pour 1,68 milliard de francs devront notamment être soutenus.

Dans un audit mi-septembre, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a étrillé le projet en relevant «d'importantes faiblesses». Le CDF les avait déjà notifiées au Département fédéral des transports (DETEC) et au Conseil fédéral avant l'ouverture de la consultation, demandant de suspendre Transports'45 tant que les points problématiques n'étaient pas résolus. (ats)