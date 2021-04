L’«Accélérateur ACT», c'est quoi?

L’initiative «Accélérateur ACT» a été lancée, en 2020, par les pays du G20 (les plus riches) et la Commission européenne. Elle vise à développer des vaccins, des médicaments et des moyens de diagnostic et à renforcer les systèmes de santé dans le monde entier pour lutter efficacement contre le coronavirus. Elle regroupe différents acteurs de la santé, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et la Banque mondiale.