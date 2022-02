Lundi, le Parti populaire européen (PPE) a demandé à l'UE de revoir sa relation avec la Suisse et d'envisager de l'ajouter à sa liste des pays à risque élevé en matière de blanchiment d'argent.

La place financière suisse pourrait bien avoir plusieurs soucis à gérer après les révélations sur les clients sulfureux du Credit Suisse . On rappelle que la banque aurait, selon les informations d'un consortium de médias dévoilées dimanche soir , accepté pendant plusieurs années des autocrates, des trafiquants de drogue (et d'êtres humains), ainsi que des criminels de guerre présumés comme clients.

Le Parti populaire européen (PPE) a demandé lundi à l'Union européenne (UE) de revoir sa relation avec la Suisse et d'envisager de l'ajouter à sa liste des pays à risque élevé en matière de criminalité financière.

En 2021, les stimulants érectiles trônent au sommet du classement des médicaments importés illégalement en Suisse. Discrétion, naïveté ou dopage, plusieurs raisons expliquent ce phénomène, pas dépourvu de risques, tant sanitaires que légaux. Explications.

Au cours de l'année écoulée, 77% des médicaments importés illégalement confisqués par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et Swissmedic étaient des stimulants de la fonction érectile. Il s'agit de quelque 7250 envois au total. Ce chiffre a de quoi interpeller, mais il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, explique Nicolas Fotinos, pharmacien et collaborateur scientifique chez Swissmedic: