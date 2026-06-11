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G7: la Suisse déploie un dispositif de sécurité inédit

G7: la Suisse déploie un dispositif de sécurité inédit

Des milliers de policiers, militaires et douaniers sont mobilisés pour sécuriser le sommet du G7 et les délégations attendues à Genève.
11.06.2026, 11:0111.06.2026, 11:01

Police, armée, douanes: les forces suisses sont prêtes à assurer la sécurité du pays et des délégations des plus grandes puissances économiques mondiales qui atterriront à Genève pour se rendre au Sommet du G7 d'Evian (F). Des milliers de personnes sont mobilisées.

L'aéroport est «la porte d'entrée» du Sommet de trois jours qui s'ouvre lundi à Evian-les-Bains et «la carte de visite de la Suisse», a déclaré jeudi devant les médias Alain Gaschen, délégué du Conseil fédéral pour le G7. Si le travail opérationnel se passe très bien avec la France, aucun accord n'a été trouvé à ce jour concernant la répartition des coûts, a-t-il souligné à deux pas du tarmac.

French police officers check cars crossing the border between Geneva and the French town of Gaillard, France, Wednesday, June 10, 2026, ahead of the upcoming G7 summit due to take place June 15-17 in ...
Des policiers français.Keystone

La Suisse assurera la sécurité lors du déplacement des délégations par la route et les airs. A la différence du Sommet du G8 de 2003, ces délégations seront toutes hébergées en France, ce qui limitera l'impact de l'événement pour notre pays, a relevé Gaschen. Reste que les déplacements au bout du lac seront touchés, notamment en raison du renforcement des contrôles à la frontière dès vendredi. (jah/ats)

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