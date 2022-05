Interview

Le président letton souhaite que la Suisse se rapproche de l'Otan

Le président letton, Egils Levits (à droite), et Ignazio Cassis, son homologue suisse, à Lugano, le 11 avril 2022. Image: Keystone

Le président letton Egils Levits place ses espoirs dans la conception «coopérative» d'Ignazio Cassis en matière de neutralité. Et il explique dans cet entretien pourquoi Poutine n'est pas provoqué par la force, mais seulement par la faiblesse.

Patrik Müller / ch media

Moins de deux mois se sont écoulés depuis la visite du président letton Egils Levits en Suisse. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses: La Finlande et la Suède veulent adhérer à l'Otan et le président de la Confédération, Ignazio Cassis, a créé le concept de «neutralité coopérative». Ces deux évolutions donnent de l'espoir à Egils Levits. Entretien.

La Lettonie a rejoint l'Otan, en 2004, et la Finlande et la Suède doivent à présent suivre. Que signifie cet élargissement?

Egils Levits: Il apporte plus de sécurité en Europe, car l'alliance est globalement renforcée. Deux pays importants rejoignent les 30 Etats actuels et disposent de leur propre potentiel militaire. La Finlande, comme la Lettonie, a une frontière directe avec la Russie. L'Otan est une union de défense, et elle pourra encore mieux remplir cette mission avec les deux nouveaux membres.

Alors que la Finlande et la Suède abandonnent leur neutralité, la Suisse et l'Autriche restent non alignées. Vous verriez d'un bon œil que ces deux pays se rapprochent de l'Otan, voire y adhèrent?

C'est à la Suisse et à l'Autriche d'en décider. Je me réjouirais qu'ils collaborent plus étroitement avec l'Otan. Dans son discours au WEF, le président de la Confédération, Ignazio Cassis, a déclaré que la notion de neutralité n'était pas statique. Elle évolue et s'adapte à la situation internationale.



Ignazio Cassis a parlé de neutralité coopérative.

Oui, il a décrit une neutralité qui autorise la collaboration avec des partenaires – l'Otan, bien entendu. Si, dans cette nouvelle conception de la neutralité, la Suisse se rapproche de l'Alliance, il faut s'en réjouir.



Qu'est-ce qui a changé pour la Lettonie depuis que votre pays a rejoint l'Otan?

La sécurité s'est améliorée. Nous savons que nous pouvons compter sur la solidarité des 29 autres pays membres de l'Otan. De son côté, la Lettonie est également solidaire lorsqu'un des autres pays membres est menacé.

Malgré la protection de l'Alliance, votre population se sent-elle en sécurité face à la proximité de la Russie et à l'imprévisibilité de Poutine?

Depuis la guerre d'agression contre l'Ukraine, il est devenu encore plus clair à quel point notre appartenance à l'Otan est précieuse.



De gauche à droite: le président lituanien Gitanas Nauseda, le président polonais Andrzej Duda, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président letton Egils Levits et le président estonien Alar Karis lors de leur rencontre à Kiev, le 13 avril dernier. Image: sda

Mais Poutine a toujours perçu l'élargissement de l'Otan à l'Est comme une provocation. N'y a-t-il pas là des risques?

Si quelque chose provoque Poutine, c'est la faiblesse, et non la force, de ses voisins. Si l'Otan fait preuve de faiblesse ou d'indécision, Poutine le prend comme une «invitation» à mener des «opérations» militaires, comme il le dit ensuite.

C'est pourquoi il est clair qu'il faut des capacités militaires fortes pour donner les bons signaux à Poutine.

L'invasion de l'Ukraine a montré que cela ne fonctionne pas si l'Occident pense être hésitant dans l'intention de ne pas provoquer Poutine. Cela a eu l'effet inverse. L'Europe a besoin de la volonté politique de se défendre.