Suisse

Interview

«Le chemin vers les premiers événements est encore long»



Interview

«Le chemin vers les premiers événements est encore long»

Image: Keystone

Le Conseil fédéral a dévoilé mercredi son plan de bataille pour les gros événements. Pour Christoph Bill, président d'une association réunissant les organisateurs de concerts, spectacles et festivals, c'est une bonne nouvelle, mais de nombreux points sont encore ouverts.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

On en sait enfin un peu plus sur l’aide à l’organisation de manifestations d’une certaine taille. Un soulagement?

En effet, nous demandions d'y voir plus clair pour les mois à venir, ainsi qu'une aide en guise de parapluie, qu'on considère comme indispensable. Nous sommes reconnaissants au Conseil fédéral, même si de nombreux points sont encore ouverts et que le chemin vers les premiers événements est encore long.



Est-ce trop tard, sachant que de nombreuses manifestations ont déjà été annulées? Au contraire, est-ce quelque chose de salvateur?

Bien sûr, cette aide arrive en retard ou trop tard pour de nombreux projets prévus cet été. Il sera maintenant crucial de voir ce que le processus de consultation produit et comment le cahier des charges qui sera exigé se présente, afin que des événements majeurs ou des formats alternatifs puissent encore être lancés.

Mais après l'été viennent l'automne et l'hiver avec tout autant d'événements intéressants. Dans ce contexte, il est important que les normes soient maintenant connues, afin que la planification ne s'arrête pas.



Le Conseil fédéral parle du certificat Covid et des autotests, qui devront être surveillés par les organisateurs. Les organisateurs sont-ils prêts à répondre à cette demande?

Le certificat Covid soulève de nombreuses questions à ce stade, mais en principe nous sommes en mesure d'effectuer ce contrôle sur place, à condition que la mise en œuvre du certificat se déroule comme nous l'envisageons. C'est plus difficile avec les tests. Nous serions heureux que des autotests puissent être effectués à l'avance, sinon le contrôle des entrées lors des grands événements sera un défi. Cependant, nous espérons des versions plus simples, plus rapides et encore plus fiables des tests, qui pourraient atténuer le problème.



A Barcelone, on a organisé un concert avec 5000 personnes: 1 / 9 Un concert réunit 5000 personnes à Barcelone source: sda / emilio morenatti