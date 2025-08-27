Un alpiniste a perdu la vie dimanche au Cervin (VS)

Un alpiniste a perdu la vie dimanche au Cervin



Un alpiniste a perdu la vie dimanche dans un accident de montagne au Cervin. La victime est un ressortissant de Corée du Sud âgé de 58 ans.

L'homme a fait une chute mortelle alors qu'il redescendait du sommet du Cervin par l'arête Hörnli, sur la face nord-est, a indiqué la police cantonale valaisanne dans un communiqué mercredi.

L'accidenté se trouvait à environ 4000 mètres d'altitude au moment de l'incident.

Les sauveteurs de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS144), alertés par le compagnon de cordée de l'alpiniste et dépéchés sur place, mais n'ont «pu que constater le décès de l'alpiniste», écrit encore la police.



Le Ministère public a ouvert une instruction. Une enquête devra déterminer les causes de l'accident. (sda/ats)