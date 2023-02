Lundi soir, la Suisse a envoyé 14 chiens et 22 membres de l'organisation Redog après le séisme en Turquie. Image: redog

Interview

«Les gens meurent sous les décombres»: des chiens suisses aident la Turquie

Lundi soir, la Suisse a envoyé 14 chiens et 22 membres de l'organisation Redog en Turquie. Ils doivent aider à la recherche de survivants sous les décombres. Linda Hornisberger de Redog raconte comment les quadrupèdes sont utilisés sur place.

Aylin Erol / ch media

Linda Hornisberger, vous êtes chef de formation pour les chiens de recherche au sein de l'organisation Redog. Les secouristes et leurs chiens ont-ils déjà atteint la région en crise?

Linda Hornisberger: Une équipe d'intervention s'est envolée lundi soir pour Adana avec le Regajet. De là, les six chiens et les dix membres de Redog se sont rendus, avec l'organisation partenaire turque GEA, dans la ville d'Iskenderun. Une deuxième équipe s'est également rendue dans le district de Hatay avec la Chaîne de sauvetage suisse et se trouve actuellement sur place, près de la ville d'Antakya.

«Depuis mardi matin, tout le monde est à pied d'œuvre»

Quelle est la situation sur place? Que racontent vos forces d'intervention?

De très nombreuses maisons se sont complètement effondrées. La région se trouve dans une situation catastrophique. En raison des répliques, les gens essaient de se réfugier dans les endroits les plus sûrs possibles. Pendant ce temps, nos chiens sont à la recherche de survivants ensevelis sous les décombres. Chaque heure compte maintenant. Les gens sont en train de mourir sous les décombres parce qu'il fait très froid, parce qu'ils sont blessés et parce qu'ils ont besoin d'une aide médicale urgente.

Vos chiens ont-ils déjà une expérience des zones sinistrées?

Non, si Redog intervient à l'étranger, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Et heureusement, cela n'arrive pas si souvent. Mais en Suisse, nos chiens interviennent de temps en temps.

«Jusqu'à présent, il ne s'agissait jamais de catastrophes de cette ampleur»

Combien de temps dure la formation des chiens?

Quatre ans, car la Suisse a un test d'intervention très exigeant. Ce sont surtout des chiens de chasse qui sont formés. En Turquie, ce sont désormais des golden retrievers, des malinois, des border collies, des bergers, des sheppards australiens et des bâtards qui recherchent les personnes ensevelies. Il est important que les chiens soient agiles, endurants et très motivés par le travail. A l'étranger, ils peuvent être utilisés jusqu'à l'âge de dix ans.

Comment se déroulent les interventions sur le terrain?

Après tant d'heures, les personnes qui se trouvent sous les décombres ne sont plus en mesure d'appeler à l'aide. C'est là que nos chiens arrivent à point nommé. Ils peuvent fouiller de vastes zones de manière autonome, relativement rapidement et en toute sécurité, à la recherche de personnes vivantes. Ils nous indiquent par des aboiements et des grattages lorsqu'ils ont repéré l'odeur d'une personne. Les sauveteurs s'occupent ensuite du sauvetage.

Pour pouvoir récupérer une seule victime, il faut donc un temps relativement long. Pendant ce temps, selon les autorités turques et syriennes, plus de 5000 personnes seraient déjà mortes. Votre travail n'est-il pas une goutte d'eau dans l'océan?

Notre travail est une goutte d'eau dans l'océan, c'est vrai. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? On ne peut pas relativiser la souffrance. Nous savons que nous ne pouvons pas aider des milliers de personnes. Mais imaginez que vous soyez sous les décombres et que vous ne sachiez pas si quelqu'un viendra vous sauver. Pouvez-vous imaginer cette horreur absolue?​

Non.

Chacun d'entre nous, chez Redog, fait un jour l'erreur d'imaginer ce que ce serait de ne pas pouvoir sortir de sous les décombres sous lesquels on se cache pour l'entraînement des chiens. Cela provoque une panique incroyable. Dans la réalité, cela doit être horrible. C'est pourquoi la motivation de nos forces d'intervention sur place n'est jamais un problème, même si nous ne pouvons aider que quelques personnes. Lorsque l'on est en contact avec une personne ensevelie, c'est le meilleur sentiment que l'on puisse avoir!

«Les secouristes s'en souviennent toute leur vie»

Combien de temps Redog va-t-il maintenant soutenir la Turquie?

Nous resterons jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de notre aide. Cela peut être cinq jours. Mais peut-être aussi dix. Nous verrons bien.