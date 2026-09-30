Les JO 2032 font déjà beaucoup jaser

Coûts, problèmes écologiques, pénurie d'hôtels et crocodiles: les Jeux olympiques de Brisbane, dans six ans, énervent déjà beaucoup de monde.

Carola Frantzen (DPA) / ch media

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Il reste encore six ans avant les Jeux olympiques de Brisbane. Mais il y a déjà des problèmes: les stades font l’objet de querelles, il manque des milliers de chambres d’hôtel, et les rameurs devront se disputer les médailles sur un fleuve où vivent des crocodiles.

Une seule chose semble certaine: il ne reste plus grand-chose des promesses initiales. Brisbane devait incarner une nouvelle ère olympique, plus économe. La candidature misait sur les infrastructures sportives existantes et promettait de rompre avec la spirale du gigantisme. Entre-temps, les projets se sont transformés en un programme d’infrastructures pesant plusieurs milliards.

«The Gabba» ne sera pas utilisé pour les JO. Image: Shutterstock

«Cela devait être des JO à petit prix, et c’est précisément ce que voulait le Comité olympique (CIO): utiliser les installations existantes et ne pas dépenser beaucoup d’argent», explique John, chauffeur Uber.

«Mais ensuite, tout a encore changé et Brisbane a dit: "Non, nous pouvons faire beaucoup mieux!"»

Au lieu de rénover comme prévu «The Gabba», le traditionnel stade de cricket, un nouveau «Brisbane Stadium» pouvant accueillir 63 000 spectateurs va voir le jour.

Des manifestations contre les constructions

Le choix du site a toutefois suscité de nombreuses critiques: avant le début des travaux à Victoria Park, d’importantes manifestations ont eu lieu à plusieurs reprises. Des riverains et des militants autochtones ont réclamé la préservation de cet espace vert historique et mis en garde contre les atteintes à des zones importantes sur les plans écologique et culturel. En mai, le conflit a dégénéré lorsque la police a évacué un camp de protestation et arrêté plusieurs personnes.

Sur le chemin du parc défilent des gratte-ciel étincelants, tandis que d’imposantes grues se dressent partout dans le ciel. «Beaucoup de gens quittent actuellement d’autres régions du pays pour s’installer à Brisbane, il y a énormément de travail ici», raconte John.

«Malgré tous les problèmes, je me réjouis énormément des Jeux, j’adore le sport!»

Et de fait, le désenchantement vis-à-vis des JO est étonnamment peu perceptible. Le chauffeur de taxi, l’employée de l’hôtel, les gens dans la rue: la plupart sont désormais fiers que le monde ait les yeux tournés vers Brisbane en 2032.

17 nouvelles installations

Sur un panneau lumineux en plein centre-ville, les habitantes et habitants peuvent entre-temps voir combien d’années, de jours, de minutes et de secondes il reste avant l’allumage de la flamme olympique. Un compte à rebours avant le grand rendez-vous. Après tout, cela fait déjà un certain temps que l’Australie n’a plus accueilli les Jeux. Ceux de Sydney en 2000 restent inoubliables pour beaucoup, les «Aussies» ayant accueilli le monde avec leur chaleur caractéristique. Brisbane marche donc dans les pas d’un illustre prédécesseur.

Une fois arrivés à Victoria Park, les curieux se retrouvent face à de vastes barrières. Des affiches montrent à quoi le «Brisbane Stadium» devrait ressembler un jour – pour le reste, rien ne permet encore d’apercevoir la future enceinte. Pas même le bruit des travaux ne parvient jusqu’à l’extérieur. «Nous n’en sommes encore qu’au tout début», explique un agent de sécurité. Combien de temps faudra-t-il encore avant que le stade soit terminé?

«Oh, cela va prendre des années!»

Il n’est même pas certain, dit-il, que tout soit prêt à temps. «D’un autre côté, il faudra bien que ça marche d’une manière ou d’une autre.»

Au total, 17 installations sportives nouvelles ou modernisées doivent voir le jour dans le Queensland, dont un National Aquatic Centre pouvant accueillir environ 25 000 spectateurs. Plusieurs villages olympiques viendront s’y ajouter. A l’heure actuelle, le coût des Jeux est estimé à environ 15,5 milliards de dollars australiens (9 milliards de francs suisses) – des experts pensent que la facture finale sera encore nettement plus élevée.

Des bateaux et des crocos

Et puis, il y a les chambres d’hôtel. Selon une analyse de l’organisation australienne du secteur immobilier Property Council of Australia, environ 64 800 chambres seront nécessaires dans le sud-est du Queensland. Même si tous les projets actuellement prévus sont achevés, il devrait encore en manquer environ 5200 – et, dans le pire des cas, ce déficit pourrait même atteindre quelque 7400 chambres.

La population de Brisbane fête la nomination de sa ville pour les JO 2032, en juillet 2021. image: getty

Une solution pourrait venir de l’eau: des navires de croisière doivent aider à combler ce manque. Brendan Connell, du port de Brisbane, a déclaré, selon le Sydney Morning Herald, que des paquebots pourraient servir d’hôtels flottants. Barcelone aurait montré lors des Jeux de 1992 que cette solution pouvait fonctionner. Des campings urbains et des hébergements dans des pubs de banlieue sont également envisagés. Airbnb a de son côté évoqué Paris 2024: environ 400 000 personnes y auraient réservé un hébergement par l’intermédiaire de la plateforme.

Et tout ne se déroule pas non plus sans accroc concernant les compétitions d’aviron et de canoë. Elles doivent se tenir sur le Fitzroy River, à environ 600 kilomètres au nord de Brisbane. On y trouve de forts courants et des crocodiles marins. Le choix du site a longtemps fait débat. Mais l’examen est désormais terminé et s’est révélé positif, a récemment déclaré le chef du gouvernement du Queensland, David Crisafulli.

«C’est officiel, c’est bouclé et c’est scellé»

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Les spécialistes ne sont pas d’accord sur l’ampleur réelle du danger. «Il n’y a que très peu de crocodiles dans la partie d’eau douce du fleuve. Je crois que nous en avons retiré quatre au cours des 40 dernières années, il n’y a donc pas de grand danger à cet endroit», a rapporté la chaîne ABC en citant John Lever, expert des crocodiles.

Le spécialiste des sciences de l’environnement Craig Franklin estime en revanche qu’utiliser le fleuve comme site de compétition est injustifiable.

«C’est dangereux, et les conséquences peuvent être mortelles»

Alors que Brisbane dispose encore de près de six ans pour résoudre ses problèmes, un nouveau débat olympique commence tout juste en Allemagne – même si les crocodiles n’y jouent aucun rôle. Ce qui se passe à Brisbane devrait être observé de très près à Munich (qui sera candidate aux JO 2036, 2040 ou 2044). Car les promesses de durabilité et d’utilisation des infrastructures existantes peuvent rapidement se transformer en projets de construction coûtant plusieurs milliards.

Adaptation en français: Yoann Graber